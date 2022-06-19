Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы?
Письма на небеса отправили, впечатления оставили в багажнике. Осталось закрепить тур на память. В Поставах сувенирные лавки на славу, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Все с васильковым колоритом и душой мастеров. От забавной керамики до белорусского золота и магнитов. С такими талисманами захочется возвращаться в озерный край вновь и вновь.
Анастасия Макеева:
У меня такой классный котик, чтобы туристы копили на путешествия. А что еще можно привезти из Постав на память?
Валентина Друсь, директор Поставского краеведческого музея:
Обязательно нужно привезти что-нибудь вкусненькое. К примеру, сыр поставский. С пустыми руками ехать нельзя.
Анастасия Макеева:
У нас в столице молочка ваша нарасхват.
Валентина Друсь:
Я вам открою секрет, она не только у вас нарасхват, она и у нас еще нарасхват. В первую очередь, это сметана. Нашего котика покормить, чтобы усики были красивые, поэтому без него никак нельзя уезжать.