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Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы?

19 июня 2022 12:38
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Письма на небеса отправили, впечатления оставили в багажнике. Осталось закрепить тур на память. В Поставах сувенирные лавки на славу, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Все с васильковым колоритом и душой мастеров. От забавной керамики до белорусского золота и магнитов. С такими талисманами захочется возвращаться в озерный край вновь и вновь.

Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы? -1

Анастасия Макеева:
У меня такой классный котик, чтобы туристы копили на путешествия. А что еще можно привезти из Постав на память?

Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы? -4

Валентина Друсь, директор Поставского краеведческого музея:
Обязательно нужно привезти что-нибудь вкусненькое. К примеру, сыр поставский. С пустыми руками ехать нельзя.

Анастасия Макеева:
У нас в столице молочка ваша нарасхват.

Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы? -7

Валентина Друсь:
Я вам открою секрет, она не только у вас нарасхват, она и у нас еще нарасхват. В первую очередь, это сметана. Нашего котика покормить, чтобы усики были красивые, поэтому без него никак нельзя уезжать.

Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы? -10

Приезжайте в атмосферу. Летние каникулы созданы, чтобы познавать. К тому же, в эти дни в Поставах проходит традиционный фестиваль «Звенят цимбалы и гармоник» – музыка объединяет. Пускайтесь в пляс к новым приключениям. А мы продолжим находить звезды на планете Беларусь.

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# Туризм # общество # Анастасия Макеева # Валентина Друсь # Фотофакт

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