Керамические сувениры и молочная продукция. Что привезти из путешествия в Поставы?

Письма на небеса отправили, впечатления оставили в багажнике. Осталось закрепить тур на память. В Поставах сувенирные лавки на славу, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Все с васильковым колоритом и душой мастеров. От забавной керамики до белорусского золота и магнитов. С такими талисманами захочется возвращаться в озерный край вновь и вновь.

Анастасия Макеева:

У меня такой классный котик, чтобы туристы копили на путешествия. А что еще можно привезти из Постав на память?

Валентина Друсь, директор Поставского краеведческого музея:

Обязательно нужно привезти что-нибудь вкусненькое. К примеру, сыр поставский. С пустыми руками ехать нельзя. Анастасия Макеева:

У нас в столице молочка ваша нарасхват.