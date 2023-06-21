«У ребят плотный график, много занятий». Как воспитывают патриотов Беларуси в клубе «Юный танкист»?

Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В кителе, черных беретах и белых перчатках. Эти ребята – ученики Средней школы № 7 Борисова. Недавно они вступили в военно-патриотический клуб «Юный танкист», который открылся на базе 72-го объединенного учебного центра.

Денис Канышев, заместитель начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:

Военно-патриотическое воспитание, патриотическое воспитание подрастающего поколения стоит в учебном центре во главе угла. Придается самое важное значение этой работе. На протяжении уже долгих лет в учебном центре большое внимание уделяется этой работе. Проводятся лагеря дневного пребывания, суточного. Ежегодно более тысячи ребят (это будущее страны) проходят через стены учебного центра. У ребят плотный график, много занятий. В расписании строевая подготовка. Школьники уже четко умеют чеканить шаг. Все доведено до автоматизма.

У команды есть свой девиз, а также строевая песню, которую исполняют во время торжественного марша. Дружно и весело. Воспитанники клуба не раз проявляли свою силу и сноровку на спортивных состязаниях разного уровня. Уже в копилке есть призовые места. Отдельное внимание – воспитательной работе. С участниками клуба проводятся уроки памяти и истории. Также ребята учатся нравственным ценностям и патриотизму.

Павел Перевозников, заместитель командира 3-й школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра:

С нашим клубом мы проводим практически все те же занятия, что и с нашими курсантами, начиная от строевой подготовки и заканчивая огневой подготовкой, подготовкой радиационной, химической и биологической защиты, идеологическая подготовка, воспитательная работа. Все эти элементы у нас проводятся ежедневно. Мы стараемся как можно плотнее с ними взаимодействовать и сотрудничать. Ребят воспитываем, показываем им, как проходит служба в армии. 72-й объединенный учебный центр уже много лет сотрудничает с десятками школ. Основная цель – показать изнутри военное дело. Влада Родовская, корреспондент:

Как армия, военные люди взаимодействуют с молодежью? В каких формах это осуществляется?

Михаил Кумяков, заместитель начальника по идеологической работе Центра технического обеспечения:

В Вооруженных Силах Республики Беларусь мероприятиям гражданско-патриотического воспитания уделяется большое внимание. Основной принцип построения работы в данном направлении деятельности – это работа воинских частей на местах с близлежащими учреждениями образования, а также средними специальными учреждениями образования. Первостепенная задача в данных мероприятиях – привить правильное и истинное понимание истории подрастающему поколению, будущему нашей страны. В тех реалиях, в которых в настоящее время развивается наше государство, это первостепенная задача.