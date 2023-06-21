«У ребят плотный график, много занятий». Как воспитывают патриотов Беларуси в клубе «Юный танкист»?
Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В кителе, черных беретах и белых перчатках. Эти ребята – ученики Средней школы № 7 Борисова. Недавно они вступили в военно-патриотический клуб «Юный танкист», который открылся на базе 72-го объединенного учебного центра.
Денис Канышев, заместитель начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:
Военно-патриотическое воспитание, патриотическое воспитание подрастающего поколения стоит в учебном центре во главе угла. Придается самое важное значение этой работе. На протяжении уже долгих лет в учебном центре большое внимание уделяется этой работе. Проводятся лагеря дневного пребывания, суточного. Ежегодно более тысячи ребят (это будущее страны) проходят через стены учебного центра.
У ребят плотный график, много занятий. В расписании строевая подготовка. Школьники уже четко умеют чеканить шаг. Все доведено до автоматизма.
У команды есть свой девиз, а также строевая песню, которую исполняют во время торжественного марша. Дружно и весело. Воспитанники клуба не раз проявляли свою силу и сноровку на спортивных состязаниях разного уровня. Уже в копилке есть призовые места.
Отдельное внимание – воспитательной работе. С участниками клуба проводятся уроки памяти и истории. Также ребята учатся нравственным ценностям и патриотизму.
Павел Перевозников, заместитель командира 3-й школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного учебного центра:
С нашим клубом мы проводим практически все те же занятия, что и с нашими курсантами, начиная от строевой подготовки и заканчивая огневой подготовкой, подготовкой радиационной, химической и биологической защиты, идеологическая подготовка, воспитательная работа. Все эти элементы у нас проводятся ежедневно. Мы стараемся как можно плотнее с ними взаимодействовать и сотрудничать. Ребят воспитываем, показываем им, как проходит служба в армии.
72-й объединенный учебный центр уже много лет сотрудничает с десятками школ. Основная цель – показать изнутри военное дело.
Влада Родовская, корреспондент:
Как армия, военные люди взаимодействуют с молодежью? В каких формах это осуществляется?
Михаил Кумяков, заместитель начальника по идеологической работе Центра технического обеспечения:
В Вооруженных Силах Республики Беларусь мероприятиям гражданско-патриотического воспитания уделяется большое внимание. Основной принцип построения работы в данном направлении деятельности – это работа воинских частей на местах с близлежащими учреждениями образования, а также средними специальными учреждениями образования. Первостепенная задача в данных мероприятиях – привить правильное и истинное понимание истории подрастающему поколению, будущему нашей страны. В тех реалиях, в которых в настоящее время развивается наше государство, это первостепенная задача.
Михаил Кумяков:
Не дать забыть историю своей страны, своего города, своей семьи. Отсюда проводится большой комплекс мероприятий как теоретического направления (проведение экскурсий, лекций, уроков мужества), так и практическое посещение воинских частей, где ребятам показывают, как военнослужащие проживают, их быт, повседневную деятельность. Учащимся демонстрируют вооружение, технику. Ребята могут это потрогать, примерить на себя экипировку. Это вызывает у них неподдельный интерес. Такой работой мы воспитываем будущих патриотов. Может быть, кто-то из этих мальчишек и девчонок, которые сейчас сидят за школьной скамьей, через пару лет будут поступать в учреждения образования военного профиля и в будущем станут офицерами.
Плодотворное сотрудничество исчисляется не годами, а десятилетиями.
Влада Родовская:
Центр уже очень долго взаимодействует с детьми. Если посмотреть на прошлые года, замечаете ли вы рост желающих, кто хочет углубиться в военное дело?
Михаил Кумяков:
Рост желающих есть с каждым годом. Скажу больше, у ребят очень большой, неподдельный интерес. Мы не закрываемся ни от кого. В нашу воинскую часть может обратиться любая школа, и мы всегда открыты, всегда готовы предоставить возможность посетить воинскую часть, провести экскурсию, показать на практике, что такое армия. В первую очередь мы для себя же готовим нашу смену, будущих защитников Отечества, тех, кто сменит нас на нашем посту.
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