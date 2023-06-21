Военно-патриотические клубы на самом деле привлекают детей? Вот что рассказали сами ребята

Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Глеб Коростелев, ученик Средней школы № 7:

Я командир команды, которая участвует в военно-патриотических соревнованиях между другими классами. Наша команда была собрана в апреле этого года и участвовала во многих мероприятиях. Одни из самых важных – это районная и областная «Зарницы». На первой мы заняли первое место, на областной – третье. Всего в клубе 62 человека, около 20 из них – девочки. У каждого есть удостоверение и отличительный нагрудный знак.

Дарья Каширина, ученица Средней школы № 7:

Мы получили такие значки. Они новые, красивые. Нам сказали, чтобы мы носили их каждый день: и в школу, и на различные мероприятия.

Здесь располагается класс технической подготовки. Есть даже самоходная артиллерийская установка. Ребята с удовольствием приходят сюда на экскурсии – знакомятся с основными элементами вооружения и военной техники. Полностью погружаются в мир истории и изнутри могут увидеть составляющую военного снаряжения.

Как признаются сами ребята, одно из необычных и интересных занятий – огневая подготовка. Они тренируются сборке и разборке автомата. Иногда на скорость.

Никита Костюкевич, ученик Средней школы № 7:

Автомат я научился разбирать еще в детстве, когда ходил в военно-патриотический лагерь «Вектор». Там мы обучались военной подготовке, разбирали и собирали автоматы, магазины, надевали ОЗК [Общевойсковой защитный комплект – прим.ред.]. Я там научился его разбирать. Рекорд был 39 секунд. Наступило лето – значит, время военно-патриотических лагерей. Сейчас дети из близлежащих школ каждый день приходят на занятия в центр. Первая медицинская помощь, основы огневой подготовки и знакомство с кинологической службой – это лишь малая часть всех запланированных мероприятий.

По расписанию – полоса препятствий. Здесь юные патриоты проверяют себя на стойкость, а вместе с этим работают в команде и поддерживают друг друга. В 72-м объединенном центре готовят профессионалов по множествам специальностей. За смену школьники постигнуть все, конечно, не успеют, но открыть для себя что-то новое – вполне. В команде молодых бойцов много учащихся военно-патриотических классов из Средней школы № 7. И даже в долгожданные летние каникулы они не сидят на месте – активно проводят время.

Екатерина Кочко, ученица Средней школы № 7:

Мы вступили в этом году в клуб «Юный танкист». Мы очень рады, что есть возможность участвовать в таких мероприятиях. Я с самого начала хотела пойти в военно-патриотический класс, потому что мне нравится военная тематика. Я давно хотела, поэтому поступила. Попасть в военно-патриотический класс в школе можно восьмиклассникам. А чтобы понять, лежит ли душа к армейской жизни, как раз и созданы эти профильные лагеря.

Кирилл Чиркун, ученик Средней школы № 7:

Мы выполняем функцию вожатых и тех, кто консультирует, помогает освоиться в новой для них сфере. Проверить, на что я способен, границы своих физических возможностей, показать себя в чем-то. Это то, ради чего я сюда пришел. 72-й объединенный учебный центр находится на территории бывшего военного городка Печи. У каждого ребенка здесь родители, дедушки и бабушки так или иначе связаны с военным делом. Отсюда искренняя любовь к армии с самых пеленок, а еще и преемственность поколений.