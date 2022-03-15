Кочанова, Сергеенко и Карпенко. Кто вручает паспорта и подарки талантливым школьникам?

Новости Беларуси. По традиции ко Дню Конституции приурочена акция «Мы – граждане Беларуси». В торжественной обстановке свои первые паспорта получают лучшие юноши и девушки страны, которым исполнилось 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, соревнований, фестивалей и конкурсов. Знаковые события проходят в торжественной обстановке во всех регионах страны. Свои главные документы ребята получают из рук заслуженных людей, общественных деятелей, представителей власти. Так, 15 марта, непосредственно в День Конституции, паспорта будут вручать глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель ЦИК Игорь Карпенко, спикеры Совета Республики и Палаты представителей Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко. К акции также присоединятся представители Генпрокуратуры и Следственного комитета.