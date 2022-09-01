Кочанова: ребёнок должен воспитываться в красоте, и это то, что делает государство для системы образования

Новости Беларуси. Сегодня, 1 сентября, в Минске впервые прозвенел звонок в новой школе № 226, одной из самых современных в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 1 сентября, в Минске впервые прозвенел звонок в новой школе № 226, одной из самых современных в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее на этом месте находилась взлетная полоса бывшего аэропорта Минск-1, а уже сегодня в школе-новостройке приступили к учебе почти полторы тысячи юных минчан. В молодом, стремительно развивающемся районе набрали сразу 12 первых классов. В распоряжении учеников просторный бассейн на четыре дорожки. Во внеурочное время там смогут плавать жители соседних домов. Есть тренажерные залы и лингафонные кабинеты. В школе создана безбарьерная среда. Словом, все, что необходимо для учебы, творчества и спорта.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша страна делает все для того, чтобы действительно для ребят, для учителей, педагогов были созданы вот такие замечательные условия. Потому что ребенок должен воспитываться в красоте. И это то, что сегодня делает государство для системы образования.
Кухарев: мы должны передавать новым поколениям, что школу надо любить, к школе надо относиться уважительно. Подробности.