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Кочанова: ребёнок должен воспитываться в красоте, и это то, что делает государство для системы образования

01 сентября 2022 12:24
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Новости Беларуси. Сегодня, 1 сентября, в Минске впервые прозвенел звонок в новой школе № 226, одной из самых современных в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: ребёнок должен воспитываться в красоте, и это то, что делает государство для системы образования-1

Ранее на этом месте находилась взлетная полоса бывшего аэропорта Минск-1, а уже сегодня в школе-новостройке приступили к учебе почти полторы тысячи юных минчан. В молодом, стремительно развивающемся районе набрали сразу 12 первых классов. В распоряжении учеников просторный бассейн на четыре дорожки. Во внеурочное время там смогут плавать жители соседних домов. Есть тренажерные залы и лингафонные кабинеты. В школе создана безбарьерная среда. Словом, все, что необходимо для учебы, творчества и спорта.

Кочанова: ребёнок должен воспитываться в красоте, и это то, что делает государство для системы образования-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша страна делает все для того, чтобы действительно для ребят, для учителей, педагогов были созданы вот такие замечательные условия. Потому что ребенок должен воспитываться в красоте. И это то, что сегодня делает государство для системы образования.

Кухарев: мы должны передавать новым поколениям, что школу надо любить, к школе надо относиться уважительно. Подробности.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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