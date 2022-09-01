Кухарев: мы должны передавать новым поколениям, что школу надо любить, к школе надо относиться уважительно

Новости Беларуси. Сегодня, 1 сентября, в Минске впервые прозвенел звонок в новой школе № 226, одной из самых современных в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 1 сентября, в Минске впервые прозвенел звонок в новой школе № 226, одной из самых современных в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее на этом месте находилась взлетная полоса бывшего аэропорта Минск-1, а уже сегодня в школе-новостройке приступили к учебе почти полторы тысячи юных минчан. В молодом, стремительно развивающемся районе набрали сразу 12 первых классов. В распоряжении учеников просторный бассейн на четыре дорожки.
Во внеурочное время там смогут плавать жители соседних домов. Есть тренажерные залы и лингафонные кабинеты. В школе создана безбарьерная среда. Словом, все, что необходимо для учебы, творчества и спорта.
Константин Рудой:
Я сегодня иду в первый класс. У меня хорошее настроение.
Юлия Вербицкая:
Привели сына, первоклашка, готовились всегда, подготовка такая нервная, немножко напряженная. Но радостная. Все очень хорошо, школа прекрасная.
Особая гордость новой школы – музей гражданской авиации. Макеты летательных аппаратов, комплекты экипировки летного состава, авиационные приборы. Ожидается, что здесь вырастет новое поколение летчиков и стюардесс.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Все мы вышли из школы и должны передавать новым поколениям, что школу надо любить, к школе надо относиться уважительно, всегда строить отношения с учителями, которые делают все для того, чтобы ученики получали знания, поэтому такие дни – это дни, которые объединяют.
Помимо строительства новых школ, в Минске ведется реконструкция существующих. Так, по поручению главы государства в новом учебном году в Минске обустроили шесть крупных школьных стадионов.
Кочанова: ребенок должен воспитываться в красоте, и это то, что делает государство для системы образования. Подробности.