«Выступление средневековых рыцарей, огненный цирк, живые скульптуры». Как отметят День города в Гродно?

Новости Беларуси. Гродно в эти выходные готовится отметить День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычно празднование происходило в третью субботу сентября, но в 2022 году, чтобы не пересекаться с государственным праздником, Днем народного единства, решили День города отметить в первые выходные осени. Намечается обширная программа. И первый подарок для Гродно уже преподнесли художники.

Галина Буро, корреспондент:

30 метров в высоту и настоящее украшение для одного из микрорайонов Гродно. Красочный мурал разместили на торцевой части многоэтажного дома. Он создан в рамках проекта «Традыцыi дзеля будучынi». В инициативу вовлечены десятки белорусских городов. А для Гродно такой арт-объект стал еще и подарком ко Дню города.

Мурал с исторической тематикой, где заложен глубокий смысл. По задумке авторов, в изображении переплелось прошлое и настоящее. Велосипедист движется вперед и держит на руке магический янтарь, который называют «солнечным камнем». Через призму древнего янтаря просматриваются элементы, связанные с Гродно, – это одна из самых старых в Беларуси Коложская церковь, городские часы, римские монеты, которые находили в Принеманье в качестве кладов. Сам велосипедист – это уже отсылка к современной городской культуре. Авторы мурала – художники из Пинска.

Евгений Сосюра, художник:

В разработке эскиза нужно было приложить некоторые усилия и немножко поискать информацию. Пришла идея запечатлеть янтарь, поскольку здесь в древности проходил янтарный путь, одно из ответвлений.

Сергей Рысаков, художник:

Работа над муралом шла примерно неделю, точнее шесть дней, не считая день-два на какие-то технические части: подготовка строительной люльки, подготовка красок. Ушло около 200 литров, наверное, фасадной краски акриловой и около 50 баллонов аэрозольной краски. Работалось легко, тут еще район хороший, зеленый, с высоты девятого этажа как-то даже лучше дышится что ли. Проект по созданию в городах муралов запустил один из белорусских банков совместно с арт-сообществом. К слову, в работе используется краска только отечественного производства.

Александр Гулеватенко, начальник Гродненского областного управления банка:

Будут в 12 городах Беларуси нарисованы такие масштабные картины на фасадах зданий. В шести городах они уже нарисованы. Кроме того, что данные картины должны нести визуальную радость гражданам города, они должны вдохновлять на создание будущего, опираясь на наши традиции и историю нашей страны.

День города в Гродно в 2022 году решили праздновать несколько дней. Запланированы открытие социально-бытового комплекса, передача новых автобусов, присвоение званий «Почетный гражданин города» и «Человек года», также чествование лауреатов «Книги славы Гродно». Одной из гимназий присвоят имя Владимира Короткевича.