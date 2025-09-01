Кочанова: образование – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства

Светлый и добрый праздник одинаково дорог всем, кто не перестает учиться и развиваться, является символом надежд и больших начинаний, началом увлекательного пути в интересный мир знаний, открытий, достижений и побед. С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент и пожелал, чтобы новый учебный год стал продуктивным и увлекательным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образование – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. Это подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Наталья Кочанова приняла участие в церемонии открытия после реконструкции средней школы №4 в Минске – одного из старейших учреждений образования столицы.

Исторический облик здания был сохранен, при этом в обустройстве учебных классов использовались передовые технологии и преимущественно отечественные материалы. Теперь это одно из самых современных учреждений образования со стадионом над спортзалом и настоящей музыкальной гостиной. Открытия школы с нетерпением ждали и ученики, и педагоги. Напутствуя школьников, Наталья Кочанова отметила – куда бы их ни забросила судьба, Беларусь ценит, любит и гордится своими детьми.