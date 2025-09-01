Кочанова: образование – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства
Светлый и добрый праздник одинаково дорог всем, кто не перестает учиться и развиваться, является символом надежд и больших начинаний, началом увлекательного пути в интересный мир знаний, открытий, достижений и побед. С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент и пожелал, чтобы новый учебный год стал продуктивным и увлекательным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний.
Образование – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. Это подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Наталья Кочанова приняла участие в церемонии открытия после реконструкции средней школы №4 в Минске – одного из старейших учреждений образования столицы.
Исторический облик здания был сохранен, при этом в обустройстве учебных классов использовались передовые технологии и преимущественно отечественные материалы. Теперь это одно из самых современных учреждений образования со стадионом над спортзалом и настоящей музыкальной гостиной. Открытия школы с нетерпением ждали и ученики, и педагоги. Напутствуя школьников, Наталья Кочанова отметила – куда бы их ни забросила судьба, Беларусь ценит, любит и гордится своими детьми.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ребята ждали этого дня, ведь они на время учились в других школах, а когда сегодня они вновь встретились, я видела их счастливые глаза. Потому что они действительно вернулись домой, в свою родную школу. Важно сохранение истории, важно сохранение своих традиций. Для нас это тоже очень важно, потому что это наши соседи. По-моему, ближе соседей нет, чем эта школа. Вы знаете, для нас еще важно потому, что в этой школе учился Анатолий Николаевич Рубинов – председатель Совета Республики.
Сегодня за парты 4-й столичной школы сели 550 учеников.