БГУИЯ принял в свои ряды более 1300 первокурсников

Белорусский государственный университет иностранных языков принял в свои ряды более 1 300 первокурсников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, торжественная церемония с танцами, песнями и теплыми словами напутствия прошла в парке Горького. Почти 95 % зачисленных студентов поступили благодаря тому, что имели более 300 набранных баллов.

Елизавета Полубок, студент Белорусского государственного университета иностранных языков: Готовилась я полноценно к ЦТ год, английский, историю Беларуси – с репетиторами, а русский я прошла по олимпиаде. Стать частью БГУИЯ для меня очень важно, это очень важный этап в жизни, новая страница, осуществление мечты давней, детской.

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков:

1 350 первокурсников пришли в этом году в наш университет. И мы очень рады тому, кто пришел, как громко они кричат, как они радуются и поддерживают друг друга в ожидании учебы в нашем университете.

В 2025 году университет иностранных языков осуществлял набор на новую специальность – «Цифровая лингвистика», конкурс составил 2,3 человека на место.