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В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м

01 сентября 2025 15:55
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Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси. В 2025 году построено свыше 600 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это проекты не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Приоритет – нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сотни семей смогли приобрести новый дом благодаря льготным кредитам, субсидиям и другим мерам помощи.

В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м-2

Собственное жилье. У Екатерины Ковалевской сбылась простая семейная мечта. Возможность построиться в Жодино появилась благодаря государственной программе льготного кредитования для многодетных. И в апреле 2025 года семья получила заветные ключи. Квартира площадью 83 квадратных метра, с тремя комнатами – простор для троих детей.

В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м-4

Ксения Ковалевская:
Это мой рабочий стол, где я буду учиться, рисовать и делать поделки. Тут у меня книжки, карандаши и ручки, таблицы умножения и буквы.

Екатерина Ковалевская:
Все строится благодаря нашему любимому Президенту Александру Григорьевичу, благодаря его указу. Прям очень сильно ждали, потому что жизнь в съемном жилье не сравнится со своими стенами, со своим жильем, со стабильностью.

Новоселье – это не только стены, но и окружающая инфраструктура. В 9-м микрорайоне заканчивается проектирование школы, детского сада и магазинов. А в планах – открытие собственного физкультурно-оздоровительного центра. Строительный бум начался всего три года назад, но результаты уже впечатляют. В микрорайоне построено и заселено уже четыре жилых дома. Еще один сдан в эксплуатацию, общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров.

В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м-6

Дарья Авсюк, корреспондент:
Именно так выглядят квартиры, которые уже ждут своих новоселов. В новом доме на улице Логойской их 96. Здесь установлены окна и двери. А получить заветные ключи первые жильцы смогут уже в октябре.

В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м-8

Максим Кучинский, заместитель директора по капитальному строительству УКС Жодино:
Возле дома будет сделано все благоустройство, установлены малые архитектурные формы, детская площадка, парковка для инвалидов и для жильцов дома. Будут и детские площадки, и парковочные места для жителей и гостей этих домов.

Параллельно продолжается строительство 40-квартирного дома на улице Тимирязева, который предназначен для нуждающихся педагогов и медиков. Что касается индивидуального жилья, то в районе улиц Советской и Славной идут работы по возведению пяти жилых домов, намечено благоустройство. Ввести в эксплуатацию объекты планируют через 3 месяца.

Подробности в видео.

# Дарья Авсюк # Год благоустройства # Государственная политика в области жилищного строительства

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