В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м

Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси. В 2025 году построено свыше 600 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это проекты не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Приоритет – нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сотни семей смогли приобрести новый дом благодаря льготным кредитам, субсидиям и другим мерам помощи.

Собственное жилье. У Екатерины Ковалевской сбылась простая семейная мечта. Возможность построиться в Жодино появилась благодаря государственной программе льготного кредитования для многодетных. И в апреле 2025 года семья получила заветные ключи. Квартира площадью 83 квадратных метра, с тремя комнатами – простор для троих детей.

Ксения Ковалевская:

Это мой рабочий стол, где я буду учиться, рисовать и делать поделки. Тут у меня книжки, карандаши и ручки, таблицы умножения и буквы. Екатерина Ковалевская:

Все строится благодаря нашему любимому Президенту Александру Григорьевичу, благодаря его указу. Прям очень сильно ждали, потому что жизнь в съемном жилье не сравнится со своими стенами, со своим жильем, со стабильностью. Новоселье – это не только стены, но и окружающая инфраструктура. В 9-м микрорайоне заканчивается проектирование школы, детского сада и магазинов. А в планах – открытие собственного физкультурно-оздоровительного центра. Строительный бум начался всего три года назад, но результаты уже впечатляют. В микрорайоне построено и заселено уже четыре жилых дома. Еще один сдан в эксплуатацию, общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Именно так выглядят квартиры, которые уже ждут своих новоселов. В новом доме на улице Логойской их 96. Здесь установлены окна и двери. А получить заветные ключи первые жильцы смогут уже в октябре.