Участвовало 35 команд – об олимпиадах по геологии среди школьников поговорили с экспертом

Екатерина Забенько, ведущая: Директор гимназии № 5, руководитель команды юных геологов, многократных победителей международных олимпиад, в частности Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов, которая прошла в Пермском крае, Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов в Татарстане. Расскажите, с какими результатами вы прибыли буквально недавно?

Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе, руководитель команды юных геологов:

Самая наша свежая победа – это серебряные медали олимпиады, которая состоялась в Пермском крае. В олимпиаде участвовало 35 команд. Олимпиада очень сложная. Для того, чтобы завоевать одну медаль, надо успешно выступить в 12 конкурсах и 4 соревнованиях. Это все входит в одну олимпиаду. Очень разноплановая – начиная от поисков золота, вымывание шлиха.

Екатерина Забенько:

Удалось намыть золота? Может быть, на нефтяную жилу все-таки какую-то настоящую наткнулись? Не в рамках конкурса, хотя в конкурсе, я знаю, что вы тоже достойное место заняли.

Жанна Гвозд:

Поиск нефти и газа – у нас специалист Маша Загоревская с Ульяной Загоревской, такой семейный дуэт есть. Девчонки выступили очень успешно на олимпиаде. Шлих мы тоже мыли. Самое главное, наверное, золото, которое намыли – это новые знания, впечатления. Безусловно, великолепный результат. С гордостью под флагом Республики Беларусь вручили серебряные медали. Это было самое дорогое золото, которое удалось намыть на всех олимпиадах.

Подробности в видео.