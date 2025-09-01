В более чем 240 школах Минска прошёл первый урок «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаём будущее»

В Минске 1 сентября встретили ребят 241 гимназия и школа. Самым маленьким из них рассказали о ценности мира и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот старшеклассникам преподали урок памяти. С ними говорили о суверенитете нашей страны, ее экономическом потенциале. Затронули и другие темы: от медицины до энергетики.

Алексей Матюшев, учащийся гимназии №39: Эстафета поколений – что она подразумевает собой? Это передача тех ценностей, передача той ответственности, которую несли наши отцы, деды и прадеды. И наша задача заключается в том, чтобы пронести это через нас и передать следующему поколению.

Арина Криштофович, учащаяся гимназии №39: Мой прадедушка воевал, вложил свой вклад в Великую Победу и спас многих. Очень важно помнить о нем, и я им очень сильно горжусь.

Дмитрий Абрамович, учитель гимназии №3:

Я сегодня обратил внимание на все отрасли нашей страны, на то, как в нашей стране системно и поэтапно большое внимание уделяется сохранению того потенциала, который создан предыдущими поколениями.

В 39-й гимназии в этом учебном году за парты 1 сентября сели более 1 300 школьников. Среди них 90 первоклашек. В учреждении развивают профильные классы: есть инженерные и медицинские направления.