Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний

Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Как подчеркнул Президент, 1 сентября – особая дата в календаре для каждого белоруса. День, когда вся страна отмечает начало нового учебного года, а наши дети с трепетом и волнением приходят в школьные классы, аудитории колледжей и вузов. Но самое пристальное внимание сегодня к первоклассникам и первокурсникам, которые открывают дверь в удивительный мир знаний и профессионального становления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.