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Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний

01 сентября 2025 05:53
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Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Как подчеркнул Президент, 1 сентября – особая дата в календаре для каждого белоруса. День, когда вся страна отмечает начало нового учебного года, а наши дети с трепетом и волнением приходят в школьные классы, аудитории колледжей и вузов. Но самое пристальное внимание сегодня к первоклассникам и первокурсникам, которые открывают дверь в удивительный мир знаний и профессионального становления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть это время будет продуктивным и увлекательным, а полученное образование – прочным фундаментом дальнейшей карьеры. Традиционно обращаюсь к учителям и родителям. В Ваших руках будущее страны. Вам доверена ответственная миссия – воспитать всесторонне развитого человека, помочь реализовать себя и научить любить Родину. Уверен, Вы это хорошо понимаете и приложите все усилия, чтобы наши дети росли достойными гражданами, а родная Беларусь крепла и процветала.

# Александр Лукашенко # Образование в Беларуси

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