Белорусский виноград! Узнали, как выращивают сладкую ягоду в Минском районе

В Беларуси вот-вот начнется время сбора урожая винограда. Его выращивают во всех уголках страны, и похвалиться есть чем, несмотря на аномально дождливое и холодное лето. Правда, сроки сбора этой южной ягоды в этом сезоне немного сместились.

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

Наверное, 2025 год – самый тяжелый за все время работы с данной культурой. Самый холодный, самый влажный, по заморозкам превосходящий предыдущие годы. Все это и стало причиной того, что на белорусских полях и плантациях убирать урожай еще рано. А вот в теплицах ягода налилась, созрела и так и просится на дегустацию.

– Этот виноград какой-то торпедовидный.

– Да, сорт безумно красивый, не зря получил свое название «Красава». С вытянутой ягодой, пальчикообразной формы, плотной консистенции, почти готов. Сейчас мы попробуем с вами ягодку. Она должна быть и хрустящая, и внешне нарядная, порядка трех-четырех сантиметров.

– Мини-баклажанчик.

В этой теплице выращивают около 65 образцов винограда. И отличаются они не только цветом ягоды, но и вкусом, ароматом, формой, размером. Есть мускатные, медовые, карамельные, сладкие, с кислинкой, с привкусом земляники, жасмина, ландыша, ананаса, в некоторых даже дюшесовые нотки присутствуют.

Виноград – культура сама по себе интересная, неоднозначная, многоликая. По разнообразию сортов – номер один в мире – существует больше 20 тысяч. В коллекции белорусов – свыше тысячи.

Анна Меркушевич, корреспондент:

«Фаберже», «Ламборджини», «Красава», «Казанова». Как думаете, что объединяет все эти слова? Правильно, виноград. Это все сорта этой сладкой южной ягоды. И вырастили их не где-то на Средиземном море, а в Минском районе, в агрогородке Самохваловичи, где находится Институт плодоводства Национальной академии наук Беларуси.

Здесь с 1973 года изучают, как новые сорта адаптируются под белорусский климат. Поэтому виноград для ученых, в первую очередь, научный объект, а уж потом – ягода.

Владимир Устинов:

На сегодня у нас коллекция как достояние – 541 сортообразец винограда. Основная часть выращивается в условиях открытого грунта, и в двух теплицах мы изучаем в защищенном грунте – порядка 150 сортов. Наследие было в первую очередь оставлено Ромуальдом Эдуардовичем Лойко. Он стоял у истоков продвижения южных культур винограда, абрикоса, персика, ореха грецкого.

Сочные ягоды винограда – излюбленное лакомство детей и взрослых. Это и оправдывает неизменно высокий покупательский спрос. Узнаем же у эксперта, какой виноград полезнее и почему.