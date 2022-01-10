Кочанова о гимназии №41 Минска: здесь учится много ребят, которые получают стипендию Президента

Новости Беларуси. Минская гимназия № 41 после каникул переехала в новое здание на улице Чюрлениса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Построили его за два года. Проектная мощность новостройки выше старого здания в три раза. Благодаря этому ряды гимназистов теперь пополнили и младшие классы.

В новом здании созданы все условия для учебы и занятий спортом. Есть современные классы, большой плавательный комплекс с двумя чашами, гимнастический и тренажерный залы, хореографическая студия и тир. Вместе с развитием творческих способностей внимание в гимназии уделяют и военно-патриотическому воспитанию. Достоинства новой гимназии оценили и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, и мэр Минска Владимир Кухарев. В честь новоселья они подарили гимназии сертификат на покупку оборудования. Гимназия №41 после каникул переехала в новое здание. Это учебное заведение – одно из лучших в Минске – читайте здесь.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всякий раз, когда посещаешь вот такие замечательные учреждения, которые строятся в нашей стране, испытываешь чувство гордости за свою страну. Потому что, конечно, все, что делается сегодня в нашей стране для детей, это очень важно. Здесь очень много учится ребят, которые имеют, получают стипендии Президента нашей страны, это очень важно. Это говорит о том, что здесь работает великолепный коллектив педагогов.

Сергей Кубрин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 41 им. Серебряного В.Х.:

Это обширная работа, которая включает в себя кроме занятий школьных организацию уроков мужества, работу с ветеранами, работу по уходу за памятниками, посещение музеев.

Марианна Скакун, директор гимназии № 41 им. Серебряного В.Х.:

Раньше наши ребята во второй половине дня занимались спортом, но для этого им нужно было посещать какие-то другие учреждения, потому что у нас не было для этого создано условий. То здесь это все будет происходить здесь у нас внутри. Около 30 % наших педагогов работают здесь. Они не то что более 15 лет, а 20 и 30 лет, то есть это устоявшийся такой коллектив и очень слаженный.