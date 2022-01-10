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Гимназия №41 после каникул переехала в новое здание. Это учебное заведение – одно из лучших в Минске

10 января 2022 12:42
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Новости Беларуси. Минская гимназия № 41 после каникул переехала в новое здание. Праздник был 10 января на улице Чюрлениса. Объект возводился довольно активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гимназия №41 после каникул переехала в новое здание. Это учебное заведение – одно из лучших в Минске-1

Гимназия №41 после каникул переехала в новое здание. Это учебное заведение – одно из лучших в Минске-3

Гимназия – старейшая в городе. Ранее она размещалась в небольшом здании, построенном в середине XX века. Это учебное заведение – одно из лучших в Минске. Дети, которые здесь учатся, ежегодно участвуют в международных олимпиадах и побеждают.

# Социальная инфраструктура # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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