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Григорий Азарёнок из Казахстана: боевики действуют только ночью. Продолжаются нападения на силовиков

10 января 2022 14:24
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Новости Казахстана. В Казахстане заявляют, что обстановка в стране стабилизирована и находится под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но власти призвали граждан сохранять бдительность, так как сохраняется высокий риск повторения террористических атак. В Казахстане работает съемочная группа СТВ.

Григорий Азаренок передает по телефону.

Григорий Азарёнок из Казахстана: боевики действуют только ночью. Продолжаются нападения на силовиков-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Обстановка в Казахстане потихоньку стабилизируется. Боевики сейчас действуют только ночью. Основную массу вытеснили к пригороду Алматы – как раз туда, к слову, где работают наши десантники. Нападения на казахских силовиков продолжаются. Белорусы в свою очередь в столкновения не вступали. Весь личный состав здоров, находится на своих позициях. Сам город потихоньку возвращается к мирной жизни. Сегодня запустили общественный транспорт, заработали некоторые магазины. Люди выходят из своих домов. Тем не менее комендантский час по-прежнему сохраняется. Опасность никуда не уходит. Интернет и связь не включают, поэтому мы, к сожалению, не можем пока поделиться картинкой. Из интересных цифр: беспорядками, бесчинством нанесен ущерб на 214 миллионов долларов.

Мы продолжаем работать в Казахстане, будем держать вас в курсе событий.

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# Протесты в Казахстане # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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