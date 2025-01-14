Кочанова: «Марафон единства» позволил нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины

Самая народная культурно-просветительская акция страны «Марафон единства» проходит в Новополоцке. Город большой нефтехимии на два дня окунулся в атмосферу праздника и сплоченности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

17 сентября старт этой общественно-культурной акции дал наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко в городе Минске. И за это время этот марафон побывал в разных городах нашей страны. И это позволило нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины.

Едины в устремлении сохранить свою страну независимой, суверенной. Единство наше в том, что мы безмерно любим свою страну. Мы гордимся своей историей. Подвиг сегодня тружеников-новополочан в том, чтобы укреплять экономику своего города, укреплять экономику нашей Витебской области и укреплять экономику в целом нашей республики.

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