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Кочанова: «Марафон единства» позволил нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины

14 января 2025 19:52
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Самая народная культурно-просветительская акция страны «Марафон единства» проходит в Новополоцке. Город большой нефтехимии на два дня окунулся в атмосферу праздника и сплоченности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: «Марафон единства» позволил нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины-2

Ярким финалом праздника в Новополоцке стал концерт заслуженного коллектива Президентского оркестра «Если едины мы». «Марафон единства» скрепляет прочными нитями города Беларуси, объединяя людей разных национальностей, возрастов и профессий, укрепляя дружбу и взаимопонимание.

Кочанова: «Марафон единства» позволил нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
17 сентября старт этой общественно-культурной акции дал наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко в городе Минске. И за это время этот марафон побывал в разных городах нашей страны. И это позволило нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины.

Едины в устремлении сохранить свою страну независимой, суверенной. Единство наше в том, что мы безмерно любим свою страну. Мы гордимся своей историей. Подвиг сегодня тружеников-новополочан в том, чтобы укреплять экономику своего города, укреплять экономику нашей Витебской области и укреплять экономику в целом нашей республики. 

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# Праздник в городе # Наталья Кочанова

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