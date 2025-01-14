Внимание – дети! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных пешеходов

Дети – внимание! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных участников дорожного движения. Из-за ухудшения видимости инспекторы совместно с военнослужащими внутренних войск МВД и представителями добровольных дружин дежурят на особо опасных участках. Усилен контроль не только за водителями, но и за пешеходами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – использованию фликеров. Тему продолжит Яна Лысякова.

Зимой день короче, поэтому ухудшается видимость на дороге. Чтобы обезопасить юных пешеходов, столичная Госавтоинспекция усилила контроль вблизи учреждений образования.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с сотрудниками службы милиции общественной безопасности, военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел, а также членами добровольных дружин несут службу на участках уличной дорожной сети, на которых наиболее вероятно совершение ДТП с участием пешеходов.