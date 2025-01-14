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Внимание – дети! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных пешеходов

14 января 2025 19:49
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Дети – внимание! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных участников дорожного движения. Из-за ухудшения видимости инспекторы совместно с военнослужащими внутренних войск МВД и представителями добровольных дружин дежурят на особо опасных участках. Усилен контроль не только за водителями, но и за пешеходами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – использованию фликеров.

Тему продолжит Яна Лысякова.

Внимание – дети! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных пешеходов-2

Зимой день короче, поэтому ухудшается видимость на дороге. Чтобы обезопасить юных пешеходов, столичная Госавтоинспекция усилила контроль вблизи учреждений образования.

Внимание – дети! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных пешеходов-4

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с сотрудниками службы милиции общественной безопасности, военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних дел, а также членами добровольных дружин несут службу на участках уличной дорожной сети, на которых наиболее вероятно совершение ДТП с участием пешеходов.

Внимание – дети! Столичная ГАИ усилила контроль за безопасностью юных пешеходов-6

Особое внимание – созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Так, недавно на улице Якуба Коласа появился проекционный пешеходный переход. Подсветка улучшит видимость в условиях слабого освещения и привлечет внимание. Особенно актуально это вблизи школ. Также обустраивают искусственные неровности и заужение проезжей части.

Подробности в видеоматериале.

# ГАИ # УГАИ ГУВД Мингорисполкома # Сергей Бабич # Яна Лысякова

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