Кочанова и Матвиенко провели встречу с представителями молодёжи Беларуси и России

Форум регионов Беларуси и России проходит в Нижнем Новгороде и объединил более 800 участников из всех областей Беларуси и 79 регионов России. Это возможность поиска новых перспектив сотрудничества, презентация промышленного и производственного потенциала и настоящий праздник, который скрепляет дружбу между нашими братскими народами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси и России единое ДНК, а завтра наших стран будет таким, каким его сделает молодежь. Сегодня началась смена поколения управленцев – и от того, кто приходит следом, зависит, сохранятся ли ценности и подходы. Диалог с молодежью не ради слов, а чтобы услышать – инициативы и точку зрения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все, что сделано старшими поколениями, в военное время, в послевоенное, в разруху, когда мы оказались на развале Советского Союза и каждый выживал так, как мог, а сегодня мы живем в прекрасных странах, самодостаточных. И кто понесет это знамя дальше, конечно, зависит от тех, кто идет за нами. А молодежь прекрасная. И если они впитали (а они впитали в себя то, что было до этого сделано теми славными старшими поколениями), они не предадут. Они не предадут, мы в этом уверены, будущее у наших стран прекрасное.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:

Все наши мероприятия наполнены тем, чтобы донести до молодежи наши духовные российско-белорусские скрепы, то родство наше духовное, чтобы передать это молодежи, укоренить это у молодежи. На мой взгляд, это очень важно.