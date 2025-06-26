Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде объединил более 800 участников

Будущее евразийской интеграции невозможно представить без тесного союза Беларуси и России, который лежит в основе объединения всех экономических и политических процессов постсоветских стран. Одним из ключевых мероприятий, которое ежегодно способствует расширению горизонтов сотрудничества и укрепляет кооперационные связи, стал Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни он проходит в Нижнем Новгороде и объединил более 800 участников из всех областей Беларуси и 79 регионов России. Это возможность поиска новых перспектив сотрудничества, презентация промышленного и производственного потенциала и настоящий праздник, который скрепляет дружбу между нашими братскими народами. Что касается деловой программы, а она максимально насыщенная, эксперты, управленцы, бизнесмены работают по тематическим секциям. Их семь. Векторы разные: взаимодействие в сфере АПК, промышленная кооперация, межрегиональное сотрудничество, роль молодежных объединений в развитии трансграничных связей. Одним из знаковых событий этого дня стало открытие Генерального консульства Беларуси в Нижнем Новгороде. Участие в торжественной церемонии приняли председатели Совета Республики и Совета Федерации. В Нижнем Новгороде работает съемочная группа СТВ. Кристина Протосовицкая – о трендах большой союзной встречи.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Форум регионов Беларуси и России расширяет географию. Участников встречает Нижегородский молочный завод № 1 – крупнейший в регионе производитель и переработчик молока.

От зернышка до капли молока. Земельный банк агрохолдинга насчитывает 90 тысяч гектаров, а переработка – более 200 тысяч тонн молока в год. Советское наследие 70-х годов нуждалось в реконструкции – теперь это завод-робот, люди лишь выстраивают схемы и анализируют. Один из самых современных в России, при создании которого учитывали белорусский опыт модернизации.

Иван Никитенко, директор дивизиона «Продукты питания» агрохолдинга «Руслакто»:

Вполне естественный процесс, две дружеские страны находятся рядом, открытые границы, единые таможенные пространства. В этом нет ничего плохого, потому что, когда есть такая дружеская конкуренция, на самом деле это заставляет каждое предприятие (неважно, производитель молока или переработчик) стараться быть более эффективным. Гарант союзной продовольственной безопасности – синхронное развитие агропромышленного комплекса Беларуси и России. Обмен технологиями, внедрение новых сортов и единиц техники, интеллектуализация сельского хозяйства от поля до переработки – за этим будущее, взгляд на которое у нас общий – союзный.

Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня мы создаем в Беларуси нашу белорусскую красную породу скота. И мы с российскими коллегами очень активно работаем в направлении ускорения такой селекции. Развитие бизнес-среды и равных возможностей для бизнеса обсудили представители торговых палат Беларуси и России. Тем более выставка достижений народного хозяйства позволяет бизнесу заявить о себе, и громко.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня представляют свою продукцию 106 белорусских предприятий. Это косметика белорусская, легкая промышленность, фармацевтика, машиностроение, автокомпоненты, продукты питания. На этой выставке есть возможность представить продукцию многим регионам Российской Федерации.

Форум регионов Беларуси и России под личным контролем глав верхних палат парламента Беларуси и России Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко. Сильный женский взгляд на строительство Союзного государство через укрепление межрегиональных связей. Неосязаемые скрепы наших народов – общая память о Великой Победе. Церемония возложения цветов к Вечному огню, который зажгли на территории Нижегородского Кремля в тот же год, когда Брестская крепость получила звание «Герой» – в 1965-м