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Белорусский властелин села! Рассказываем, как заслужить такой титул

26 июня 2025 18:57
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Кто такой властелин села по-белорусски и чем заслужить такой титул? Уже как минимум 10 молодых семей из разных районов Гродненской области знают ответ на этот вопрос. В честном поединке они поспорили за звание лучших хозяев на своей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными условиями для участия были деревенская прописка, работа одного из супругов в сельхозпредприятии и наличие собственного подсобного хозяйства. Жюри оценивало умение конкурсантов запрягать лошадей, рубить дрова, носить воду и принимать гостей.

Белорусский властелин села! Рассказываем, как заслужить такой титул-2

В семье Лещик из Мостовского района жизнь как по нотам. Светлана и Максим уверены, первая пятилетка их совместной жизни прошла плодотворно. Хорошая работа в местном хозяйстве, свой дом, где разводят кроликов и кур. Главное достижение – умница-дочка. Пока одна, но в планах пополнения, ведь семья для них – важнейшая ценность.

Белорусский властелин села! Рассказываем, как заслужить такой титул-4

Светлана Лещик, участница конкурса:
Для нашей семьи самые главные традиции – это любовь, вера, понимание. Также понимать, что наша Республика Беларусь – это мирное государство, в котором мы живем и процветаем.

И таких семей с активной жизненной позицией и любовью к труду на земле здесь 10. Они уже лучшие в своих районах. Теперь на областном этапе предстоит выяснить, кто отправится покорять республиканский олимп. Задание всей жизни. 

Белорусский властелин села! Рассказываем, как заслужить такой титул-6

Галина Буро, корреспондент:
Настоящему властелину села по силу любая работа в деревне. Например, запрячь лошадь. И сделать это как можно быстрее. Здесь нужны знания и опыт. Посмотрим, кто сегодня будет на коне. 

Белорусский властелин села! Рассказываем, как заслужить такой титул-8

Прикрепить оглоблю, зафиксировать узлы – задача со звездочкой. Все же сегодня на селе на смену лошадям пришли железные кони, но генная память помогла участникам. Да и многие брали уроки перед конкурсом, ведь серьезно настроены показать, кто здесь властелин села. 

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Семья

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