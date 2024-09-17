Чемпионов и призёров парижской Олимпиады чествовали в Министерстве спорта и туризма Беларуси

Белорусские олимпийцы 17 сентября получили государственные награды от Президента страны. После триумфаторов Парижа чествовали в Министерстве спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь на главных Играх четырехлетия представляли 17 атлетов. В копилке нашей команды четыре награды. Золото принес батутист Иван Литвинович, серебро на счету дебютантки форума Виолетты Бордиловской и представителя академической гребли Евгения Золотого, бронза в активе тяжелоатлета Евгения Тихонцова. Олимпионики были отмечены Благодарностями от главы государства, а тренерский штаб и те, кто приложил свои усилия к успеху спортсменов, награждены почетными грамотами и грамотами от Минспорта. 11 белорусских атлетов в Париже вошли в топ-8, и этот результат также оценен по достоинству.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: Да, чуть-чуть не хватило, особенно обидно за четвертые места, которые в шаге от олимпийской медали. Некоторых разделили сотые, десятые. Это, может быть, и трагедия даже для спортсмена, который целый цикл готовился и мог эту медаль получить. Поэтому я считаю, что попадание в восьмерку – это тоже очень достойный результат. При правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса совместно с тренерами в следующей Олимпиаде они обязательно выстрелят.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте: Сказал Александр Григорьевич, что нужен третий орден. Важно любить свою работу и относиться к ней с полной ответственностью. Когда человек ответственно относится, любит свою работу, тогда это и не сложно делать.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

Я готов повторить еще раз. Скорее, нужно попытаться это сделать, не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать, чтобы достичь такой же высоты. Когда начнется отбор на Олимпиаду, то будем во всеоружии.

Награды нашли своих обладателей, а впереди старт следующего сезона, где к Лос-Анджелесу будут готовиться все ведущие атлеты страны.