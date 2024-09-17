Глава Администрации Президента: статус Дня народного единства будет расти с каждым годом

В «Минск-Арене» развернулось высокотехнологичное шоу, которое демонстрирует единство в любви к Родине, разнообразие талантов белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:

И возвращаясь к концерту, хотелось бы сказать, что видели и слышали мы сегодня действительно многое. Были как знакомые лица, прославленные не только на территории Беларуси и соседних стран, но были и новые юные дарования, за кем наблюдать было особенно интересно. Тем не менее важно отметить, что все вот это – квинтэссенция того, что мы видели сегодня на сцене, квинтэссенция белорусского – оно возможно потому, что мы трудолюбивый народ. Кто-то создавал, кто-то писал, а кто-то сохранял. Кочанова: будущее страны – общая забота белорусов, а сегодня они сплотились как никогда. Подробнее.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Празднику 85 лет, поэтому он не молодой. Учитывая масштабы, вы видите, что каждый год количество мероприятий, предшествующих празднику, их проработка, их охват, растут. И поэтому уже сегодня, например, мы считаем, что этот праздник фактически является третьим в республике вот в таком нашем рейтинге после Дня Независимости и после Дня Великой Победы. То внимание, которое уделяется на региональном и на республиканском уровне, показывает, что статус этой даты будет расти и дальше с каждым годом.