Гигин: День народного единства – это праздник, устремлённый в будущее

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Смотрите, как перекликаются традиции. Народный сход, народное собрание Западной Беларуси, 1939 год, и наше Всебелорусское народное собрание. И в нашей модели народовластия те корни изначальной белорусской государственности. Это праздник, устремленный в будущее. Наша задача и наш долг – не просто хранить память, а бороться за независимость, за суверенитет. Бороться за то, чтобы преемственность длилась и дальше, передавалась новым поколениям. И самое главное сейчас – сберечь мир. Будет мир – будет и развитие, будет и наша любимая Беларусь.

Кочанова: будущее страны – общая забота белорусов, а сегодня они сплотились как никогда. Подробнее.