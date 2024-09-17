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Гигин: День народного единства – это праздник, устремлённый в будущее

17 сентября 2024 18:50
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В «Минск-Арене» развернулось высокотехнологичное шоу, которое демонстрирует единство в любви к Родине, разнообразие талантов белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента: статус Дня народного единства будет расти с каждым годом.

Гигин: День народного единства – это праздник, устремлённый в будущее-2

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Смотрите, как перекликаются традиции. Народный сход, народное собрание Западной Беларуси, 1939 год, и наше Всебелорусское народное собрание. И в нашей модели народовластия те корни изначальной белорусской государственности. Это праздник, устремленный в будущее. Наша задача и наш долг – не просто хранить память, а бороться за независимость, за суверенитет. Бороться за то, чтобы преемственность длилась и дальше, передавалась новым поколениям. И самое главное сейчас – сберечь мир. Будет мир – будет и развитие, будет и наша любимая Беларусь. 

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# Вадим Гигин # Полина Королева # День народного единства

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