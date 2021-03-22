«Мы, белорусы, никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за катаклизмы, которые происходили вокруг нас»

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Мы, белорусы, никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за те катаклизмы, которые происходили вокруг нас. Поэтому нужно быть бдительными, духовно бодрыми и по-настоящему патриотичными. Не словами, но реальными делами и реальной жизнью. Думать в первую очередь о том, как укрепить семью и воспитать детей ответственными гражданами и хорошими людьми.

Мы должны знать историю и хранить историческую правду – это наше прошлое. Но должна быть связующая нить, идущая через века и тысячелетия. Через вчера, сегодня и завтра – в вечность. Это дух нашего народа, который складывается из духа каждого человека.