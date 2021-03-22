Прямой эфир

«Мы, белорусы, никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за катаклизмы, которые происходили вокруг нас»

22 марта 2021 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители патриотических общественных организаций подписали меморандум во имя будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы, белорусы, никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за катаклизмы, которые происходили вокруг нас»-1

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Мы, белорусы, никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за те катаклизмы, которые происходили вокруг нас. Поэтому нужно быть бдительными, духовно бодрыми и по-настоящему патриотичными. Не словами, но реальными делами и реальной жизнью. Думать в первую очередь о том, как укрепить семью и воспитать детей ответственными гражданами и хорошими людьми.

Мы должны знать историю и хранить историческую правду – это наше прошлое. Но должна быть связующая нить, идущая через века и тысячелетия. Через вчера, сегодня и завтра – в вечность. Это дух нашего народа, который складывается из духа каждого человека.

«Мы, белорусы, никогда ни с кем не воевали, но всегда платили двойную цену за катаклизмы, которые происходили вокруг нас»-4

С инициативой объединить усилия в Год народного единства выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Поддержали начинание около десятка общественных объединений. После подписания документа начала свою работу диалоговая площадка. Эксперты обсудили волнующие проблемы, поделились мнениями и наметили планы, чтобы уже в ближайшее время меморандум показал себя в действии.

# История # общество # Федор Повный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»
22 марта 2021 17:28

Лилия Ананич: «В Беларуси недопустима и запрещается героизация нацизма, нацистских преступников и их пособников»

«В Беларуси диктатура здравого смысла». Евгений Пустовой о Хатыни, войне и бчб-флаге
22 марта 2021 16:51

«В Беларуси диктатура здравого смысла». Евгений Пустовой о Хатыни, войне и бчб-флаге

Алексей Голиков: «Ребята, информация, которую Игорь Тур озвучивает на ОНТ, – пуля в ваш затылок»
22 марта 2021 16:43

Алексей Голиков: «Ребята, информация, которую Игорь Тур озвучивает на ОНТ, – пуля в ваш затылок»