Все фигуранты, кроме управляющего, признали вину. Возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка»

Новости Беларуси. 22 марта продолжился судебный процесс по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

И снова началось давление на белорусский суд. На заседание пришла представитель посольства одного из государств Евросоюза. Цель появления она не назвала, с государственной прессой общаться отказалась. «Причина такого медиапиара экспертам очевидна». Ксения Худолей о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка и фейках

Евгений Поболовец:

У главного фигуранта дела белорусское гражданство, и подобное поведение дипломатов выходит за рамки каких-либо правил и приличий. Что касается самого дела, 22 марта завершили оглашение обвинения. Абсолютно все фигуранты дела признали свою вину, кроме бывшего управляющего банком. А его адвокат по-прежнему не оставляет попыток превратить заседание в цирк.