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Все фигуранты, кроме управляющего, признали вину. Возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка»

22 марта 2021 17:52
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Новости Беларуси. 22 марта продолжился судебный процесс по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
И снова началось давление на белорусский суд. На заседание пришла представитель посольства одного из государств Евросоюза. Цель появления она не назвала, с государственной прессой общаться отказалась.

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Все фигуранты, кроме управляющего, признали вину. Возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка»-1

Евгений Поболовец:
У главного фигуранта дела белорусское гражданство, и подобное поведение дипломатов выходит за рамки каких-либо правил и приличий. Что касается самого дела, 22 марта завершили оглашение обвинения. Абсолютно все фигуранты дела признали свою вину, кроме бывшего управляющего банком. А его адвокат по-прежнему не оставляет попыток превратить заседание в цирк.

Все фигуранты, кроме управляющего, признали вину. Возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка»-4

Стоит напомнить, что топ-менеджеры банка обвиняются в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем.

# Судебная система Беларуси # общество # Евгений Поболовец # Виктор Бабарико # Фотофакт

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