Зампред ФПБ: «В моей семье не вернулся ни один мужчина из моих дедов, мои сыновья об этом помнят и знают»

Речь о сплочении белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны. Торжественная церемония прошла в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Дату подписания выбрали не случайно – день хатынской трагедии. Новые меры позволят сохранить и преумножить традиции, а также сформировать уважительное отношение к историческому прошлому.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Сейчас, когда мы видим, что история переписывается, и что такое понятие, как нацизм, еще не исчезло с языка людей, это говорит о том, что мы должны помнить. Потому что если мы не будем помнить, мы будем Иванами, родства не помнящими, и тогда могут произойти достаточно серьезные вещи: мы забудем, кто мы есть, и почему мы появились на этой земле. Этот день еще важен потому, что очень много людей в свое время не дошли – каждый четвертый белорус погиб. В моей семье не вернулся ни один мужчина из моих дедов, мои сыновья об этом помнят и знают. Я бы очень хотела, чтобы об этом помнили и внуки.

И вот когда мы подпишем этот меморандум и пойдут определенные мероприятия в память людей, объединяющие людей, я думаю, у нас все получится.