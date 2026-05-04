Ключевой партнер на Балканах – детали встречи Лукашенко с главой сербской дипмиссии в Беларуси

Геополитическое единомыслие и взаимопонимание – то, что в современном мире в огромном дефиците. Но Беларусь и Сербия, несмотря на всю европейскую турбулентность, смогли это сохранить и преумножить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И именно на этом прочном фундаменте Минск и Белград продолжают строить доверительные и взаимовыгодные отношения. Об их перспективах 4 мая говорили во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с главой сербской дипмиссии в нашей стране Илиной Вукайлович. На современном геополитическом языке, вне всяких сомнений, Сербия дружественная Беларуси страна. А еще здесь до сих пор помнят визит Александра Лукашенко в Белград во время натовской бомбежки весной 99-го.

Самая близкая страна Европы с безграничной схожестью и отсутствием общих границ – это Сербия. Мы ментально близки, а эта территория – этакий форпост восточнославянской цивилизации – свои. В Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии – Лукашенко. Полет Александра Лукашенко в условиях воздушных атак на Белград стал образным набором высоты молодого Президента в геополитике. На Западе поняли: диктовать свои условия Минску не получится. В целом Александр Лукашенко посещал Сербию пять раз, столько же состоялось визитов и лидеров Сербии в Беларусь. Политический диалог поддерживаем на полях саммитов, а политики из Сербии зачастую приезжают в Беларусь на различного рода конференции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете (подробнее). Сербия – это еще и зеркало, в котором прекрасно отражены многоликие стандарты коллективного Запада. Под обломками домов Белграда погребли не только Югославию, но и всю систему Ялтинско-Потсдамского мироустройства. А альтернатива до сих пор не создана. За небольшие государства вступаются лишь самые смелые лидеры.

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

Хочу прежде всего поблагодарить за принципиальную позицию Беларуси касательно сербского территориального суверенитета (подробнее). Чтобы дипломатическая риторика не превратилась в дружелюбную демагогию, сотрудничество наполняют практическим содержанием. Белорусские компании и институты сербы хотят видеть на EXPO 2027, которое пройдет в Белграде. Активно участвовать в этой в этой выставке собирается наш Госкомитет по науке и технологиям. Ученые двух стран уже реализовали более 60 совместных проектов. Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям:

В Сербии мы выполняли проекты в области инновационного агропромышленного хозяйства, в области инновационного машиностроения, биотехнологии, цифровизации, в здравоохранении. В рамках 2024-2026 года у нас также намечена реализация проектов. В 2024 году реализовывалось 12 проектов.

Язык науки и образования интернационален. А язык дипломатии и дружбы на филфаке Белгосуниверситета аккумулирован в четкие учебные дисциплины. Анна Наумова, доцент кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ:

БГУ – это главный центр славистики в Беларуси. Только у нас осуществляется подготовка студентов-славистов по разным специальностям. И каждый год мы набираем разный славянский язык. Как раз в этом году ждем наших новых сербистов, абитуриентов. Набираем мы их нечасто, раз в 4-5 лет. Соответственно, есть уникальная возможность у наших абитуриентов, выпускников стать сербистами. Специальность уникальная. Интересный факт, что первым ректором БГУ был серб. Наполовину серб Владимир Иванович Пичета, известный историк-славист. По отцу серб из Герцеговины. Поэтому наша специальность вообще символическая для БГУ. Такие языковые знания будут востребованы. Между парламентариями наших государств есть группы дружбы, а все областные центры Беларуси имеют соглашение с сербскими городами. Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Самое главное в нашей договоренности – это продолжение контактов, но уже по линии нашего бизнеса. В ближайшее время в Сербии будет проходить большое мероприятие. Наши бизнесмены поедут для того, чтобы продолжать политические договоренности, которые мы достигли с госпожой послом.

Сербская сторона заинтересована раскрыть потенциал двусторонних отношений в здравоохранении, экономике, агропромышленном комплексе и туризме. Об этом договорились в декабре прошлого года. После переговоров с Первым дипломат поделилась впечатлениями от пребывания в первом регионе Беларуси.

Илина Вукайлович:

Брест и Брестская область великолепно развиваются. Это регион номер один по эффективности в Беларуси. Нам было очень интересно узнать, какие секреты у Брестской области, чем они различаются и как успевают просто быть номером один при такой непростой конкуренции со всеми другими регионами Беларуси. Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения – Вукайлович. Особенно в Бресте впечатлили возможности здравоохранения. Врачи из города над Бугом дважды посещали город над Дунаем Белград. А течение медицинской дипломатии становится еще полноводнее. Между РНПЦ Кардиология и Центром сердечной недостаточности подписан меморандум о сотрудничестве.