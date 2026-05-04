Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения – Вукайлович

Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом сегодня, 4 мая, заявил Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Белград связывают давние дипломатические отношения, которые подкрепляются в том числе активным диалогом на высшем уровне. Александр Лукашенко пять раз посещал Сербию, лидеры двух стран неоднократно встречались и на международных площадках. Среди последних таких контактов – встречи на климатических саммитах в ОАЭ и Азербайджане.

При этом Белград остается в непростой внешнеполитической ситуации. Страна последовательно стремится к вступлению в Европейский союз, сохраняя статус кандидата уже более 14 лет, однако этот путь сопровождается серьезными политическими условиями и требует от страны сложных решений.

На этом фоне Белград старается выстраивать сбалансированный курс: развивая европейское направление, одновременно не разрывая отношения с традиционными партнерами на Востоке – Беларусью и Россией. Дополнительным фактором остается и внутренняя напряженность: в стране сохраняется протестная активность, предпринимаются попытки дестабилизации ситуации и давления на действующую власть.

Лукашенко: в Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии.

Что касается экономического сотрудничества двух стран, то Белград остается для Минска ключевым партнером на Балканах. Сербия также является одной из немногих европейских стран, с которой Беларусь сохраняет двусторонний безвизовый режим и особые торгово-экономические механизмы. При этом развитию взаимного товарооборота серьезно препятствуют внешние ограничения.

Тем не менее сотрудничество продолжается: страны сохраняют экономический диалог и ищут новые точки взаимодействия. Речь идет не только о торговле, но и об обмене практическим опытом в различных сферах. Так, Сербия проявляет интерес к белорусским подходам в здравоохранении.