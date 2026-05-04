Лукашенко: в Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии

Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом сегодня, 4 мая, заявил Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Белград связывают давние дипломатические отношения, которые подкрепляются, в том числе, активным диалогом на высшем уровне. Александр Лукашенко пять раз посещал Сербию, лидеры двух стран неоднократно встречались и на международных площадках. Среди последних таких контактов: встречи на климатических саммитах в ОАЭ и Азербайджане. При этом Белград остается в непростой внешнеполитической ситуации. Страна последовательно стремится к вступлению в Европейский Союз, сохраняя статус кандидата уже более 14 лет, однако этот путь сопровождается серьезными политическими условиями и требует от страны сложных решений. На этом фоне Белград старается выстраивать сбалансированный курс: развивая европейское направление, одновременно не разрывая отношения с традиционными партнерами на Востоке – Беларусью и Россией. Дополнительным фактором остается и внутренняя напряженность: в стране сохраняется протестная активность, предпринимаются попытки дестабилизации ситуации и давления на действующую власть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ситуация непростая. Мы знаем, что Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. И об этом ваш Президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией – со своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее. Что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания. Вы об этом хорошо знаете. Но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, и особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:

Хочу прежде всего поблагодарить за принципиальную позицию Беларуси касательно сербского территориального суверенитета, интегритета, поддержки, в том смысле, которая продолжается. Сербия отстаивает свою тоже принципиальную позицию, ответственную позицию, и позицию того, что диалог является единым возможным способом решения этого важнейшего и самого чувствительного национального вопроса. Спасибо за отношение и за внимание к Сербии.