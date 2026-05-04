Муковозчик: беглые нас пытаются взять измором, регистрируя все новые помойки

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

В Беларуси запустили сервис «Проверь.бел». Его анонсировал Следственный комитет. Это база данных с аккаунтами в соцсетях и мессенджерах, которые уже засветились в мошеннических схемах. Как вы полагаете, Андрей Николаевич, насколько новый ресурс поможет нам уберечь свои деньги?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Прекрасная инициатива Следственного комитета. Вот просто, можно сказать, пошли навстречу людям с широко раскрытыми дверями. Там бы еще и фотографии мошенников выкладывать. И не только в обычной жизни, но и на тяжелых работах при отбывании заслуженного наказания. Многие бы лазили и смотрели из одного лишь чувства сбывшейся справедливости.

Однако у меня дурное предчувствие, девчонки, потому как если человек готов довериться мошенникам, то никуда и ничего проверять он не пойдет. Много вы видели тех пенсионеров из списков «Форбс» которые, прежде чем расстаться со своими миллионами, позвонили хоть куда: детям, соседям, в милицию. Правильно ведь в народе говорят, кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Это прежде всего. Но инициатива, повторю, прекрасная.

По тому же принципу я бы добавил на соседнюю вкладку «Проверь.бел» и сведения об экстремистских сайтах, каналах и мессенджерах. Потому как беглые пытаются нас взять просто измором, регистрируя все новые и новые помойки. А мы не можем все это запомнить. Да и не надо нам ничего мусорного запоминать. Голова будет чище, а мысли – прекраснее.