Аграрии Витебской области обработали 88% площадей кукурузы

Белорусские аграрии продолжают интенсивную работу в полях, понимая, что от их труда зависит продовольственная безопасность. В стране посеяно 67 % яровых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным Минсельхозпрода, культуры высажены на площади свыше 1,5 миллиона гектаров. В лидерах Гродненская область, там выполнено около 73 % от плана. Погода наконец дала возможность максимально развернуться и аграриям Витебской области. Здесь уже засеяли 88 % кукурузных площадей. Это немногим больше, чем на аналогичную дату 2025 года. Сельхозпроизводители возлагают особые надежды именно на эту культуру. Кукуруза отличается хорошей урожайностью. В отдельных хозяйствах Лиозненского района с одного гектара получали до 80 центнеров. К севу подготовились основательно: от лучших сортов семян до качественных удобрений.

Александр Утенев, заместитель начальника управления – начальник отдела организации сельскохозяйственного производства Лиозненского райисполкома:

На сегодня завершен сев ранних яровых зерновых. Это порядка 6 тысяч. Кукурузы на зерно – 1 тысяча гектаров, 300 гектаров рапса. В настоящее время ведется сев однолетних и кукурузы на силос. В 2025 году у нас два хозяйства занимались кукурузой на зерно, в этом году – 5. Надеюсь, что получим достойный результат в этом году.

На помощь сельчанам приехали механизаторы из других организаций райцентра. Среди них Дмитрий Кочетков. Он трудится в филиале «Витебскэнерго». Однако уже на протяжении 6 лет каждую посевную и уборочную проводит на полях сельхозпредпрития «Рубежница». Осознает важность общего дела.