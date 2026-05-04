Аграрии Витебской области обработали 88% площадей кукурузы

Белорусские аграрии продолжают интенсивную работу в полях, понимая, что от их труда зависит продовольственная безопасность. В стране посеяно 67 % яровых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские аграрии продолжают интенсивную работу в полях, понимая, что от их труда зависит продовольственная безопасность. В стране посеяно 67 % яровых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оперативным данным Минсельхозпрода, культуры высажены на площади свыше 1,5 миллиона гектаров. В лидерах Гродненская область, там выполнено около 73 % от плана. Погода наконец дала возможность максимально развернуться и аграриям Витебской области. Здесь уже засеяли 88 % кукурузных площадей. Это немногим больше, чем на аналогичную дату 2025 года.
Сельхозпроизводители возлагают особые надежды именно на эту культуру. Кукуруза отличается хорошей урожайностью. В отдельных хозяйствах Лиозненского района с одного гектара получали до 80 центнеров. К севу подготовились основательно: от лучших сортов семян до качественных удобрений.
Александр Утенев, заместитель начальника управления – начальник отдела организации сельскохозяйственного производства Лиозненского райисполкома:
На сегодня завершен сев ранних яровых зерновых. Это порядка 6 тысяч. Кукурузы на зерно – 1 тысяча гектаров, 300 гектаров рапса. В настоящее время ведется сев однолетних и кукурузы на силос. В 2025 году у нас два хозяйства занимались кукурузой на зерно, в этом году – 5. Надеюсь, что получим достойный результат в этом году.
На помощь сельчанам приехали механизаторы из других организаций райцентра. Среди них Дмитрий Кочетков. Он трудится в филиале «Витебскэнерго». Однако уже на протяжении 6 лет каждую посевную и уборочную проводит на полях сельхозпредпрития «Рубежница». Осознает важность общего дела.
Дмитрий Кочетков, механизатор филиала предприятия «Витебскэнерго»:
Занимаемся разной работой. Сейчас сеем кукурузу. До этого обрабатывали поля, предпосевную подготовку делал. Никогда не отказываем, стараемся помогать всем. Если такая есть необходимость, то мы всегда рады помочь.
Олег Костюков, директор сельхозпредприятия «Рубежница»:
Помимо привлеченных из других организаций механизаторов, нехватку механизаторских кадров закрыли иностранными гражданами Туркменистана. Три механизатора по рабочей визе на год приехали к нам. Зарекомендовали себя довольно-таки неплохо.
Увеличить дневную выработку позволяют новые энергонасыщенные тракторы. Шесть сельхозпредприятий района этой весной получили современную технику. Обкатывают новинки и в «Рубежнице». Поля в хозяйстве сложные, каменистые, что требует от аграриев профессионализма и ответственности.
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