Ключевое событие – приезд Президента. Как заканчивается 19 день пребывания беженцев на границе?

Новости Беларуси. В логистическом центре беженцы к вечеру наводят порядок и готовятся к ужину, обсуждают бытовые вопросы. Но темой номер один остается общение с Александром Лукашенко. Люди не теряют надежду в скором разрешении их вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Подходит к концу 19 день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Ключевое событие этого дня – приезд Президента Беларуси Александра Лукашенко. Многие беженцы даже и представить не могли, что такое возможно, что их судьба действительно кого-то интересует. Сегодня на этой площадке собралось более 600 человек, чтобы услышать ответы на интересующие их вопросы. Мы пообщались с человеком, который выступил сегодня переводчиком между нашим Президентом и собравшимися беженцами.
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Это событие всколыхнуло информационное пространство, после отъезда Президента в лагере беженцев один за одним начали приезжать представители иностранных СМИ. Были замечены представители американских, французских и арабских телеканалов. Нам удалось пообщаться с турецким журналистом, который давно знаком с нашим Президентом. В 2019 году он брал большое интервью для турецкого информационного агентства. И сегодня он смог задать вопрос главе нашего государства.
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С начала работы нашей съемочной группы в этом лагере мы познакомились с десятками беженцев и услышали их истории. Каждая заслуживает внимания, потому что наполнена своим горем и надеждой на счастливое будущее. Но эта история действительно заслуживает внимания, она относится к разряду «несмотря ни на что». Человек с инвалидностью, узнав о приезде Президента, отстоял на этой встрече от начала до конца, чтобы услышать ответы на те вопросы, которые интересуют его и его друзей.
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Ситуация в лагере стабилизировалась, беженцы недавно получили последнее на сегодня горячее питание и пакеты гуманитарной помощи для детей. К концу работы подходит и военно-полевая баня. Сегодня она приняла более 500 человек. Только БОКК на сегодня поставило порядка 75 тонн продовольствия. На площадке продолжают работать медики. Количество обратившихся сокращается с каждым днем. Лагерь готовится ко сну.
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