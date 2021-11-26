Ключевое событие – приезд Президента. Как заканчивается 19 день пребывания беженцев на границе?

Новости Беларуси. В логистическом центре беженцы к вечеру наводят порядок и готовятся к ужину, обсуждают бытовые вопросы. Но темой номер один остается общение с Александром Лукашенко. Люди не теряют надежду в скором разрешении их вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Подходит к концу 19 день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Ключевое событие этого дня – приезд Президента Беларуси Александра Лукашенко. Многие беженцы даже и представить не могли, что такое возможно, что их судьба действительно кого-то интересует. Сегодня на этой площадке собралось более 600 человек, чтобы услышать ответы на интересующие их вопросы. Мы пообщались с человеком, который выступил сегодня переводчиком между нашим Президентом и собравшимися беженцами.

«Люди услышали, что их насильно не будут выдворять». Что думают беженцы после встречи с Лукашенко – подробнее здесь.

Это событие всколыхнуло информационное пространство, после отъезда Президента в лагере беженцев один за одним начали приезжать представители иностранных СМИ. Были замечены представители американских, французских и арабских телеканалов. Нам удалось пообщаться с турецким журналистом, который давно знаком с нашим Президентом. В 2019 году он брал большое интервью для турецкого информационного агентства. И сегодня он смог задать вопрос главе нашего государства.