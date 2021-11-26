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«Разговор с вашим Президентом дал нам надежду». Беженец о желании жить в Европе

26 ноября 2021 17:53
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Новости Беларуси. В логистическом центре беженцы к вечеру наводят порядок и готовятся к ужину, обсуждают бытовые вопросы. Но темой номер один остается общение с Александром Лукашенко. Люди не теряют надежду в скором разрешении их вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разговор с вашим Президентом дал нам надежду». Беженец о желании жить в Европе-1

Мы чувствуем себя здесь не так плохо, но все равно хотим попасть в Германию. Я оставил там на родине свою семью и уехал в поисках лучшей жизни. Я хочу попасть в Германию, потому что в моей стране война и разруха. Там много опасностей для жизни. И очень плохо, что Германия не пускает и меня, и всех нас. Страдают в первую очередь простые люди. Это очень тяжело. Жаль, что у нас нет выбора. И только разговор с вашим Президентом дал нам надежду на то, что вся эта ситуация наконец-то разрешится. Мы были приятно удивлены его визиту сюда к нам. Он говорил правильные вещи, и самое главное, что он сказал, что нас никто не будет депортировать домой силой. Потому что в Курдистане очень плохая ситуация для жизни. Там жизнь остановилась. Не работают госпитали, университеты, магазины. Ничего.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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