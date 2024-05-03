Клишевич: сегодня Америка взяла знамя фашизма и действует теми же методами, что и фашисты

Григорий Азаренок и Сергей Клишевич в эфире «Соловьев LIVE».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня американцы фактически переняли знамя фашизма и действуют теми же методами, которые фашисты. Только единственное, что с другой целью, с другой идеологией. Те во имя своих расовых каких-то подходов, эти – во имя денег. А люди гибнут и там, и там. Горе и там, и там. В Беларуси в годы Великой Отечественной войны погибло до трех миллионов. Значит, в Ираке было уничтожено порядка до одного миллиона человек. Цифры сопоставимые. В чем разница?

Это сегодня фашистское государство. Я имею в виду руководство Соединенных Штатов захвачено фашистами. Можно так говорить сегодня по методам, стилю борьбы.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Они – родина фашизма, англосаксы. Они все это придумали. Они Гитлера привели к власти, они его спонсировали. Мы уничтожили следствие войны. Берлин – следствие войны фашистской Германии, а не причину. Причина – это капиталистические круги Лондона и Вашингтона. Вот и все.

Сергей Клишевич:

Полностью с вами соглашусь. Поэтому сейчас идет священная война, священная борьба за новый справедливый мировой порядок. И если только в этой борьбе, значит, мы остановимся только на полумерах, на каких-то. И опять позволим через 10, 20, 30 лет поднять голову этому кровавому империализму. Это будет снова и снова повторяться в виде фашизма, в виде еще любой другой идеологии, в виде вот этого американизма или там, к примеру, то, что мы сегодня наблюдаем, когда власть захватили олигархи. И все во имя делается денег. Какая разница, во имя чего.

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