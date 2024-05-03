Прямой эфир

Клишевич: проводя военную подготовку, фактически мы защищаем себя от реальной войны

03 мая 2024 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Григорий Азаренок и Сергей Клишевич в эфире «Соловьев LIVE».

Клишевич: проводя военную подготовку, фактически мы защищаем себя от реальной войны-1



Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим в каких условиях мы находимся, и как внимательно мы относимся к вопросам обеспечения безопасности нашего государства. Все это на себе ощущают. Сколько знакомых только у меня, которые некоторые и в армии не служили по разным объективным причинам, но, значит, являются военнообязанными. Они сегодня призваны на сборы соответствующие, проходят подготовку. Кстати говоря, с большим удовольствием это делают и возвращаются туда одухотворенными. В плане того, что им действительно показали, рассказали, их научили действительно военному делу по той специальности, которая была определена по военному билету. И сегодня вся Беларусь понимает, что эти вопросы, если мы этого не будем делать, тогда ситуация может разворачиваться совсем по-другому. И, естественно, враг тоже это видит. А враг что видит и понимает? Если они готовятся, если в Беларуси люди с какими-то определенными отклонениями по здоровью, там зрение плохое, еще что-то... умеют стрелять, знают, куда направлять какое оружие, как им пользоваться сегодня и как нанести максимальный вред своему противнику. Если сегодня каждый в Беларуси это знает, а они это понимают. То естественно, у них какое понимание в голове?

Читайте также:

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа

Олег Гайдукевич: любые попытки внедрить западную идеологию в сфере семьи – это всё предательство Беларуси

# общество # общество # Григорий Азарёнок # Сергей Клишевич

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: мы видим, как уровень наших военных возрос благодаря опыту людей, прошедших СВО
03 мая 2024 20:05

Гигин: мы видим, как уровень наших военных возрос благодаря опыту людей, прошедших СВО

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!
03 мая 2024 19:57

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна
03 мая 2024 19:55

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна

Гигин: мы предотвратили нападение на Беларусь, потому что у нас подготовленные силовые структуры
03 мая 2024 19:31

Гигин: мы предотвратили нападение на Беларусь, потому что у нас подготовленные силовые структуры

Мурал «Сны леса» украсил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Подарок подготовил А1
03 мая 2024 19:27

Мурал «Сны леса» украсил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Подарок подготовил А1

Какие травяные сборы применяются для лечения глазных заболеваний? Узнали у провизора
03 мая 2024 19:05

Какие травяные сборы применяются для лечения глазных заболеваний? Узнали у провизора

Обучают и трудоустраивают. Вот как в Беларуси заботятся о незрячих
03 мая 2024 19:03

Обучают и трудоустраивают. Вот как в Беларуси заботятся о незрячих

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией
03 мая 2024 18:56

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией

Каждый 12-й мужчина – дальтоник. Почему появляется эта особенность зрения?
03 мая 2024 18:45

Каждый 12-й мужчина – дальтоник. Почему появляется эта особенность зрения?

Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие цвета глаз?
03 мая 2024 18:40

Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие цвета глаз?

Сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. Белоруска поделилась историей восстановления зрения
03 мая 2024 18:37

Сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. Белоруска поделилась историей восстановления зрения

От создателя рельефно-точечного шрифта до известных исполнителей. Рассказываем о талантливых людях с плохим зрением
03 мая 2024 18:29

От создателя рельефно-точечного шрифта до известных исполнителей. Рассказываем о талантливых людях с плохим зрением