Клишевич: проводя военную подготовку, фактически мы защищаем себя от реальной войны





Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим в каких условиях мы находимся, и как внимательно мы относимся к вопросам обеспечения безопасности нашего государства. Все это на себе ощущают. Сколько знакомых только у меня, которые некоторые и в армии не служили по разным объективным причинам, но, значит, являются военнообязанными. Они сегодня призваны на сборы соответствующие, проходят подготовку. Кстати говоря, с большим удовольствием это делают и возвращаются туда одухотворенными. В плане того, что им действительно показали, рассказали, их научили действительно военному делу по той специальности, которая была определена по военному билету. И сегодня вся Беларусь понимает, что эти вопросы, если мы этого не будем делать, тогда ситуация может разворачиваться совсем по-другому. И, естественно, враг тоже это видит. А враг что видит и понимает? Если они готовятся, если в Беларуси люди с какими-то определенными отклонениями по здоровью, там зрение плохое, еще что-то... умеют стрелять, знают, куда направлять какое оружие, как им пользоваться сегодня и как нанести максимальный вред своему противнику. Если сегодня каждый в Беларуси это знает, а они это понимают. То естественно, у них какое понимание в голове?