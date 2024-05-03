Вакцинация начинается в родильном доме. От каких заболеваний прививают новорождённых?

Эпидемиологи и гигиенисты – врачи невидимого фронта. Они не лечат людей, поэтому пациенты сталкиваются с ними крайне редко. Но не будь этих специалистов, люди никогда не пережили бы тиф, дифтерию, малярию и десятки других опаснейших заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская: В первые 12 часов жизни человек уже получает свою первую прививку?

Елена Гордеева, заместитель главного врача УЗ «Борисовский родильный дом»: Вакцинация малышей начинается прямо в родильном доме. Все мы знаем, что там делают малышам прививку.

Елена Гордеева:

Прививку против гепатита В. Кроме того, прививка против туберкулеза БЦЖ всем известная делается тоже в родильном доме.

Наталья Надольская:

Почему так рано? Почему в первые 12 часов жизни?

Елена Гордеева:

В общем-то есть исследования, которые доказали, что конкретно эта прививка должна делаться деткам в этот промежуток времени для того, чтобы максимально обезопасить ребенка в дальнейшем от гепатита В. Она не наносит им вреда. Конечно, мы смотрим на состояние ребенка. Есть детки, которые рождаются с патологией, осложнениями. Тогда таким деткам дается медотвод, и они эту прививку получают позже.