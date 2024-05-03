Вакцинация начинается в родильном доме. От каких заболеваний прививают новорождённых?
Эпидемиологи и гигиенисты – врачи невидимого фронта. Они не лечат людей, поэтому пациенты сталкиваются с ними крайне редко. Но не будь этих специалистов, люди никогда не пережили бы тиф, дифтерию, малярию и десятки других опаснейших заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С какого возраста начинают делать прививки?
Елена Гордеева, заместитель главного врача УЗ «Борисовский родильный дом»:
Вакцинация малышей начинается прямо в родильном доме. Все мы знаем, что там делают малышам прививку.
Наталья Надольская:
В первый день жизни?
Елена Гордеева:
В первые 12 часов прививаем.
Наталья Надольская:
В первые 12 часов жизни человек уже получает свою первую прививку?
Елена Гордеева:
Прививку против гепатита В. Кроме того, прививка против туберкулеза БЦЖ всем известная делается тоже в родильном доме.
Наталья Надольская:
Почему так рано? Почему в первые 12 часов жизни?
Елена Гордеева:
В общем-то есть исследования, которые доказали, что конкретно эта прививка должна делаться деткам в этот промежуток времени для того, чтобы максимально обезопасить ребенка в дальнейшем от гепатита В. Она не наносит им вреда. Конечно, мы смотрим на состояние ребенка. Есть детки, которые рождаются с патологией, осложнениями. Тогда таким деткам дается медотвод, и они эту прививку получают позже.
«Вакцинация против 12 инфекций». Какие прививки входят в национальный календарь – подробнее здесь.