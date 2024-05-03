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Гигин: мы видим, как уровень наших военных возрос благодаря опыту людей, прошедших СВО

03 мая 2024 20:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим события на международной политической арене и достижения белорусской армии. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин: мы видим, как уровень наших военных возрос благодаря опыту людей, прошедших СВО-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Беларусь развивает свою систему национальной безопасности. В том числе не только Вооруженные Силы, о которых мы сегодня в основном говорили, но и, конечно же, это и пограничные войска, это и системы МЧС. Вон охотники говорят: давайте мы снайперами будем. Шуневич рассказал.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки:
Президент же вызывал его уже некоторое время назад. По-моему, тогда цифра звучала 6 тысяч.

Григорий Азаренок:
А сейчас говорят все. А там несколько сотен тысяч охотников, рыболов. Говорит, что все хотят в снайперы сейчас пойти. Огромное количество.

Вадим Гигин:
Но здесь сколько же отрядов спецназов? В каждой бригаде внутренних войск создано.

Григорий Азаренок:
Так подлые поляки, эти каналы: режим Лукашенко создает новый отряд спецназа. Это уже 13-е подобное формирование в складе МУС. Действовать силовики будут в Витебске и там дальше – Карпенков хочет и так далее. Я вам уже говорил, в Telegram-канале отвечал. И у Николая Николаевича Карпенкова, и у всех нас, у всех патриотов с вами только одно расхождение –в аграрном вопросе: мы не хотим, чтобы выходили по этой земле. Вот, скажем так, земельный вопрос решим.

Давайте посмотрим. Отряд «Гром» был создан на прошлой неделе в Могилеве. И сейчас проходит боевое слаживание. Мы все это подробно показываем и рассказываем.

Гигин: мы видим, как уровень наших военных возрос благодаря опыту людей, прошедших СВО-4

Григорий Азаренок:
А я здесь вспоминаю слова Президента, когда он обращался к генералам, и говорит: вы, генералы, молодцы. Все правильно. Не забывайте этих бойцов, которые сейчас и зимой, и летом, и вот сейчас, в жару ползают по этим лесам на границе, вылавливают этих диверсантов, эти схроны. С утра до ночи сейчас пашут наши ребята, добровольцы. Эти отряды как формируются? Вот сейчас увольняются ребята в запас, а им предлагают (3214, например и так далее): давай дальше в спецназ. И тысячи желающих хотят, идут, все верят. Все любят очень командующего, все любят очень Президента, все знают, за что и почему. И пополняются вот эти отряды. И они проходят слаживание с этими специалистами, скажем так. И совершенно по-новому выглядят наши внутренние войска и система национальной безопасности.

Вадим Гигин:
Очень мощные. Кстати, они снабжены теми же беспилотниками в достаточно большом количестве. Тот опыт, который переняли от людей, прошедших зону боевых действий, очень важен. И у нас армия... Мы видим, бывая в частях, как подрос уровень наших военных, наших спецназовцев, сотрудников правоохранительных органов. Это действительно уже тысячи, тысячи, наверное, десятки тысяч людей, готовых дать отпор.

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# общество # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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