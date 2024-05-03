Гигин: мы видим, как уровень наших военных возрос благодаря опыту людей, прошедших СВО

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим события на международной политической арене и достижения белорусской армии. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Беларусь развивает свою систему национальной безопасности. В том числе не только Вооруженные Силы, о которых мы сегодня в основном говорили, но и, конечно же, это и пограничные войска, это и системы МЧС. Вон охотники говорят: давайте мы снайперами будем. Шуневич рассказал.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки:

Президент же вызывал его уже некоторое время назад. По-моему, тогда цифра звучала 6 тысяч.

Григорий Азаренок:

А сейчас говорят все. А там несколько сотен тысяч охотников, рыболов. Говорит, что все хотят в снайперы сейчас пойти. Огромное количество.

Вадим Гигин:

Но здесь сколько же отрядов спецназов? В каждой бригаде внутренних войск создано.

Григорий Азаренок:

Так подлые поляки, эти каналы: режим Лукашенко создает новый отряд спецназа. Это уже 13-е подобное формирование в складе МУС. Действовать силовики будут в Витебске и там дальше – Карпенков хочет и так далее. Я вам уже говорил, в Telegram-канале отвечал. И у Николая Николаевича Карпенкова, и у всех нас, у всех патриотов с вами только одно расхождение –в аграрном вопросе: мы не хотим, чтобы выходили по этой земле. Вот, скажем так, земельный вопрос решим.

Давайте посмотрим. Отряд «Гром» был создан на прошлой неделе в Могилеве. И сейчас проходит боевое слаживание. Мы все это подробно показываем и рассказываем.