Клишевич о теракте в «Крокусе»: заслуженное наказание должно стать примером для всех террористов мира

То, что сейчас происходит у посольства России в Минске, мы можем увидеть в режиме реального времени. Эти кадры мы получаем от нашей съемочной группы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что утро, воскресенье, у стихийного мемориала многолюдно.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для нас сегодня в том числе важно, чтобы не только исполнители, которые задержаны, но и те, кто за этим стоит, также были наказаны в соответствии с законом, потому что это недопустимо. Мы прекрасно понимаем, что если только те, кто стоит за этим терактом, уйдут от ответственности, это будет продолжаться. Естественно, это недопустимо. Заслуженное наказание должно стать примером для всех террористов мира – что будет с тем, кто сегодня поднимет руку на мирного человека.