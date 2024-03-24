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Клишевич о теракте в «Крокусе»: заслуженное наказание должно стать примером для всех террористов мира

24 марта 2024 08:52
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То, что сейчас происходит у посольства России в Минске, мы можем увидеть в режиме реального времени. Эти кадры мы получаем от нашей съемочной группы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что утро, воскресенье, у стихийного мемориала многолюдно.

Клишевич о теракте в «Крокусе»: заслуженное наказание должно стать примером для всех террористов мира-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас сегодня в том числе важно, чтобы не только исполнители, которые задержаны, но и те, кто за этим стоит, также были наказаны в соответствии с законом, потому что это недопустимо. Мы прекрасно понимаем, что если только те, кто стоит за этим терактом, уйдут от ответственности, это будет продолжаться. Естественно, это недопустимо. Заслуженное наказание должно стать примером для всех террористов мира – что будет с тем, кто сегодня поднимет руку на мирного человека.

Клишевич о теракте в «Крокусе»: заслуженное наказание должно стать примером для всех террористов мира-4

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# Теракт # общество # Сергей Клишевич

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