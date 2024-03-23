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Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 16:45
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Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о случившемся, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске. Стихийные мемориалы организованы и в других городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди сюда приходят семьями, чтобы почтить память жертв теракта, высказать соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки тем, кто сейчас находится в больнице. Главное, чтобы чудовищная трагедия никогда больше не повторилась. А для этого мировому сообществу необходимо сделать выводы, как важно сплотиться и стремиться к выстраиванию мира и согласия на земле.

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-1

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-3

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-5

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Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-8

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-10

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-12

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Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-15

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-17

Очень больно. Ни в чем неповинные люди погибли. Очень больно.

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-20

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-22

Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»-24

Нескончаемый поток людей здесь. И представители предприятий наших участвуют. Это очередное доказательство: люди по зову сердца приходят сюда отдать память людям, которые невинно были убиты, поэтому мы всей страной скорбим.

# Теракт # общество

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