Трагедия братского народа! Тысячи белорусов пришли почтить память жертв теракта в «Крокусе»

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о случившемся, белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске. Стихийные мемориалы организованы и в других городах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди сюда приходят семьями, чтобы почтить память жертв теракта, высказать соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки тем, кто сейчас находится в больнице. Главное, чтобы чудовищная трагедия никогда больше не повторилась. А для этого мировому сообществу необходимо сделать выводы, как важно сплотиться и стремиться к выстраиванию мира и согласия на земле.