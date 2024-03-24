На субботник в лесопарке Медвежино вышли депутаты Мингорсовета и молодёжь

Новости Беларуси. Как показывает практика, прийти на помощь работникам ЖКХ всегда могут и жители страны. В столице проходят первые субботники по благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лесопарке Медвежино накануне работали депутаты Мингорсовета и молодежь.

Локацию выбрали не случайно. Территория уникальна для города прежде всего своим гористым ландшафтом. Зимой его используют для занятий юные лыжники и биатлоны. А вот облагородить эту территорию и сделать ее полноценным местом отдыха – один из наказов, который получили избранные депутаты. К инициативе присоединилась и столичная молодежь.