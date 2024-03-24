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На субботник в лесопарке Медвежино вышли депутаты Мингорсовета и молодёжь

24 марта 2024 07:37
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Новости Беларуси. Как показывает практика, прийти на помощь работникам ЖКХ всегда могут и жители страны. В столице проходят первые субботники по благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лесопарке Медвежино накануне работали депутаты Мингорсовета и молодежь.

Локацию выбрали не случайно. Территория уникальна для города прежде всего своим гористым ландшафтом. Зимой его используют для занятий юные лыжники и биатлоны. А вот облагородить эту территорию и сделать ее полноценным местом отдыха – один из наказов, который получили избранные депутаты. К инициативе присоединилась и столичная молодежь.

На субботник в лесопарке Медвежино вышли депутаты Мингорсовета и молодёжь-1

Максим Евчук, студент Белорусского государственного экономического университета:
Я решил проявить инициативу и от БРСМ помочь городу и коммунальным службам очистить данную площадку от мусора, так как здесь проводятся работы для постройки будущего спортивного центра.

На субботник в лесопарке Медвежино вышли депутаты Мингорсовета и молодёжь-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сегодня с нашей молодежью мы собрались для того, чтобы хотя бы одну из территорий привести в порядок. Я думаю, что за сезон благоустройства (то, что у нас объявлен субботник) мы эту территорию серьезно преобразим для того, чтобы жители могли здесь отдохнуть и погулять.

На субботник в лесопарке Медвежино вышли депутаты Мингорсовета и молодёжь-7

Внести вклад в благоустройство и озеленение города могут все желающие. И возможность такая будет. Ведь это только начало большой работы. Субботники запланированы и на следующие выходные.

# Субботники в Беларуси # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области

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