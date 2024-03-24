На субботник в лесопарке Медвежино вышли депутаты Мингорсовета и молодёжь
Новости Беларуси. Как показывает практика, прийти на помощь работникам ЖКХ всегда могут и жители страны. В столице проходят первые субботники по благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лесопарке Медвежино накануне работали депутаты Мингорсовета и молодежь.
Локацию выбрали не случайно. Территория уникальна для города прежде всего своим гористым ландшафтом. Зимой его используют для занятий юные лыжники и биатлоны. А вот облагородить эту территорию и сделать ее полноценным местом отдыха – один из наказов, который получили избранные депутаты. К инициативе присоединилась и столичная молодежь.
Максим Евчук, студент Белорусского государственного экономического университета:
Я решил проявить инициативу и от БРСМ помочь городу и коммунальным службам очистить данную площадку от мусора, так как здесь проводятся работы для постройки будущего спортивного центра.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сегодня с нашей молодежью мы собрались для того, чтобы хотя бы одну из территорий привести в порядок. Я думаю, что за сезон благоустройства (то, что у нас объявлен субботник) мы эту территорию серьезно преобразим для того, чтобы жители могли здесь отдохнуть и погулять.
Внести вклад в благоустройство и озеленение города могут все желающие. И возможность такая будет. Ведь это только начало большой работы. Субботники запланированы и на следующие выходные.