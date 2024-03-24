Экипаж 21-й экспедиции посещения МКС уже 19 часов в полёте. Всё проходит в штатном режиме

Почти 19 часов – полет нормальный. Именно столько времени вне Земли на данный момент провел многонациональный экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый белорус сегодня, всматриваясь в небо, мысленно передает привет в космос нашей соотечественнице Марине Василевской. На борту корабля также космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, астронавт НАСА Трейси Дайсон. Они доберутся до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 25 марта в 18:10 по минскому времени.