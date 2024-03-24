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Экипаж 21-й экспедиции посещения МКС уже 19 часов в полёте. Всё проходит в штатном режиме

24 марта 2024 07:43
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Почти 19 часов – полет нормальный. Именно столько времени вне Земли на данный момент провел многонациональный экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж 21-й экспедиции посещения МКС уже 19 часов в полёте. Всё проходит в штатном режиме-1

Каждый белорус сегодня, всматриваясь в небо, мысленно передает привет в космос нашей соотечественнице Марине Василевской. На борту корабля также космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, астронавт НАСА Трейси Дайсон. Они доберутся до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 25 марта в 18:10 по минскому времени. 

Экипаж 21-й экспедиции посещения МКС уже 19 часов в полёте. Всё проходит в штатном режиме-4

Напомним, что накануне в 15:46 корабль был успешно выведен на орбиту. Все проходит в штатном режиме – отмечают в Центре управления полетами  в Королеве, который находится в структуре «Роскосмоса».

Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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