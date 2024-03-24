В России – общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье. По стране приспущены госфлаги

В России сегодня, 24 марта, объявлен общенациональный траур по погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей России приспущены государственные флаги.
В России сегодня, 24 марта, объявлен общенациональный траур по погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей России приспущены государственные флаги.
Отменены увеселительные и спортивные мероприятия. Телеканалы изменили сетку вещания: в эфире нет рекламы и развлекательных программ. Людям реально не до этого. Они разделяют скорбь и боль всех, кто потерял своих родных и близких.
На месте этих людей все могли оказаться. Мои знакомые участвовали в танцевальном турнире там, и я сегодня тоже должна была выезжать на этот турнир. Слава богу, что я оказалась не там. Очень сильно переживаю за тех, кто пострадал, за близких. Очень сложно, очень тяжело.
Каждый мог оказаться на месте этих людей. Это очень страшная трагедия. Взрослые и дети... Мы должны чтить и помнить их, чтобы ничего подобного больше не было.
По последним данным, число погибших в результате пятничного теракта остается прежним – 133. Еще 152 человека пострадали.
Как заявили в ФСБ, террористы, устроившие нападение на «Крокус Сити Холл», планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Силовики задержали 11 человек. Четверо из них – непосредственные участники нападения, которых остановили в Брянской области. Сейчас их этапируют в Москву.
Жуткая трагедия всколыхнула весь мир. Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совбеза Организации Объединенных Наций, заявил заместитель генсека ООН. Он отметил, что терроризм не имеет оправданий, «нелюди должны понести суровое наказание».
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