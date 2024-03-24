В России – общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье. По стране приспущены госфлаги

В России сегодня, 24 марта, объявлен общенациональный траур по погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей России приспущены государственные флаги.

Отменены увеселительные и спортивные мероприятия. Телеканалы изменили сетку вещания: в эфире нет рекламы и развлекательных программ. Людям реально не до этого. Они разделяют скорбь и боль всех, кто потерял своих родных и близких.

На месте этих людей все могли оказаться. Мои знакомые участвовали в танцевальном турнире там, и я сегодня тоже должна была выезжать на этот турнир. Слава богу, что я оказалась не там. Очень сильно переживаю за тех, кто пострадал, за близких. Очень сложно, очень тяжело.

Каждый мог оказаться на месте этих людей. Это очень страшная трагедия. Взрослые и дети... Мы должны чтить и помнить их, чтобы ничего подобного больше не было.