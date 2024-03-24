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Католики отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции праздника?

24 марта 2024 07:38
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Часть христиан Беларуси накануне Пасхи отмечает Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – знаковое библейское событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно о нем вспоминают верующие, освещая символ этого дня.

Католики отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции праздника?-1

Украшенные веточки вербы окропляют святой водой в костелах как символ возрождения, а затем хранят дома весь год как источник целебной силы. Уже в следующее воскресенье у католиков Пасха. Православные верующие отметят ее 5 мая.

# Католики Беларуси # общество

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