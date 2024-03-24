Католики отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции праздника?

Часть христиан Беларуси накануне Пасхи отмечает Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – знаковое библейское событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно о нем вспоминают верующие, освещая символ этого дня.

Украшенные веточки вербы окропляют святой водой в костелах как символ возрождения, а затем хранят дома весь год как источник целебной силы. Уже в следующее воскресенье у католиков Пасха. Православные верующие отметят ее 5 мая.