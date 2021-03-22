Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство?

В Беларуси поддержка семьи, особенно многодетной, – национальный приоритет. Помощь осуществляется сразу по нескольким направлениям. Это и выплата различных пособий, и семейный капитал, немаловажную роль играет и содействие в строительстве жилья. Так, например, только за 2020 год счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали более 12,5 тысяч многодетных семей.

Владислав Шаповалов, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь:

Стоит отметить положительную динамику. Если в 2018 году это было более 8 800 квартир, в 2019 году это было более 10 тысяч квартир. Более 20% прибавление по отношению к прошлому году.

По двадцать квадратных метров на каждого. Многодетным семьям из пяти человек положены шикарные просторные апартаменты. Это может быть как одна большая квартира, так и две поменьше взамен. Свой райский трехкомнатный уголок с видом на озеро в быстрорастущем, перспективном городе-спутнике Смолевичах получила и семья Зуевых.

Татьяна Зуева, многодетная мать:

Старшему сыну – 7 лет, Артем, дочке – 5 лет, ходит в садик, и вот младшему – два годика, Сашка. В 2019 году, когда родился третий ребенок, мы сразу же пошли оформили документы и подали их на включение в очередь многодетных, тут же подали на семейный капитал. В конце 2020 года нам предложили трехкомнатную квартиру. Это наша мечта: построить трехкомнатную квартиру, поэтому мы с нетерпением ждем, когда нам дадут ключи.

Неудивительно, что такое выгодное предложение рождает невероятный спрос. Достаточно лишь взглянуть на статистику. Согласно последним данным, уже в 2021 году на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий находится свыше сорока тысяч семей. Это значит, политика государства в отношении демографической безопасности страны работает. Количество многодетных с каждым годом только увеличивается. Хороший знак, ведь семья – крепкая духовная основа общества. Владислав Шаповалов:

В 2021 году многодетные семьи направляются на строительство жилья в течение одного года со дня постановки на учет. Правительством совместно с исполкомами должны были быть предприняты меры по направлению на улучшение жилищных условий более 15 тысяч семей.