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Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство?

22 марта 2021 10:20
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В Беларуси поддержка семьи, особенно многодетной, – национальный приоритет. Помощь осуществляется сразу по нескольким направлениям. Это и выплата различных пособий, и семейный капитал, немаловажную роль играет и содействие в строительстве жилья. Так, например, только за 2020 год счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали более 12,5 тысяч многодетных семей.

Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство? -1

Владислав Шаповалов, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь:
Стоит отметить положительную динамику. Если в 2018 году это было более 8 800 квартир, в 2019 году это было более 10 тысяч квартир. Более 20% прибавление по отношению к прошлому году.

Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство? -4

По двадцать квадратных метров на каждого. Многодетным семьям из пяти человек положены шикарные просторные апартаменты. Это может быть как одна большая квартира, так и две поменьше взамен. Свой райский трехкомнатный уголок с видом на озеро в быстрорастущем, перспективном городе-спутнике Смолевичах получила и семья Зуевых.

Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство? -7

Татьяна Зуева, многодетная мать:
Старшему сыну – 7 лет, Артем, дочке – 5 лет, ходит в садик, и вот младшему – два годика, Сашка. В 2019 году, когда родился третий ребенок, мы сразу же пошли оформили документы и подали их на включение в очередь многодетных, тут же подали на семейный капитал. В конце 2020 года нам предложили трехкомнатную квартиру. Это наша мечта: построить трехкомнатную квартиру, поэтому мы с нетерпением ждем, когда нам дадут ключи.

Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство? -10

Неудивительно, что такое выгодное предложение рождает невероятный спрос. Достаточно лишь взглянуть на статистику. Согласно последним данным, уже в 2021 году на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий находится свыше сорока тысяч семей. Это значит, политика государства в отношении демографической безопасности страны работает. Количество многодетных с каждым годом только увеличивается. Хороший знак, ведь семья – крепкая духовная основа общества.

Владислав Шаповалов:
В 2021 году многодетные семьи направляются на строительство жилья в течение одного года со дня постановки на учет. Правительством совместно с исполкомами должны были быть предприняты меры по направлению на улучшение жилищных условий более 15 тысяч семей.

Жильё для многодетных семей. Какую помощь может оказать государство? -13

Грандиозным планам суждено было сбыться. В течение 2020 года более семнадцати тысяч многодетных получили прекрасный шанс построить семейное гнездышко и продолжить писать свою историю любви в новом и уже таком родном месте.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Владислав Шаповалов # Татьяна Зуева # Вероника Макаревич # Фотофакт # Социальная помощь

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