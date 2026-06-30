Новости по тегу #Сергей Мелешкин

От финансовых вопросов до профилактики правонарушений и развития железнодорожного транспорта. Сразу 9 законопроектов 30 июня рассмотрели и одобрили депутаты Совета Республики Национального собрания. Нынешнее заседание стало финальным в работе четвертой сессии.
Почему вопросы воспитания молодежи и сохранения традиционных семейных ценностей выходят на государственный уровень? И как укрепить институт семьи?
Представители власти, общественных объединений и молодежь приходят к ним домой, вручают цветы и памятные подарки.
Во Всехсвятском соборе собрались ветераны ВМФ, представители власти и духовенства.
Учитывая непростую глобальную обстановку, на заседании ВНС прозвучат вопросы международной повестки и внешнеполитической стратегии, отмечают эксперты.
«Работа включает для себя много направлений – СМС-оповещение, авиапатрулирование, своевременное реагирование».
Площадка собрала более 200 участников. Это представители предприятий, госорганов, Белорусской торгово-промышленной палаты.
Эту деревню Лиозненского района называют огненной сестрой Хатыни, она практически под копирку повторила ее трагическую судьбу.
Современная многоэтажка построена по указу Президента. И в перспективе новоселы могут рассчитывать, что государственные квадратные метры станут собственными.
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