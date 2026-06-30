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Новости по тегу #Сергей Мелешкин

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели и приняли 9 законопроектов
30 июня 2026 13:56

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели и приняли 9 законопроектов

«Государство делает все возможное». О подходе к поддержке семей поговорили с Сергеем Мелешкиным
17 мая 2026 13:51

«Государство делает все возможное». О подходе к поддержке семей поговорили с Сергеем Мелешкиным

Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами
07 мая 2026 08:35

Накануне 9 Мая по всей Беларуси проходят встречи с ветеранами

В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время
30 марта 2026 10:50

В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время

Что войдёт в повестку второго заседания ВНС? Обсудили эксперты
19 октября 2025 10:38

Что войдёт в повестку второго заседания ВНС? Обсудили эксперты

Как сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность на водоёмах в купальный сезон? Рассказал Сергей Мелешкин
08 июня 2025 14:38

Как сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность на водоёмах в купальный сезон? Рассказал Сергей Мелешкин

Практические аспекты сертификации бизнеса разъяснили на семинаре в Минске
27 мая 2025 07:33

Практические аспекты сертификации бизнеса разъяснили на семинаре в Минске

Спасатели Витебска совместно с прокуратурой области благоустроили мемориальный комплекс в Асташево
29 апреля 2025 08:19

Спасатели Витебска совместно с прокуратурой области благоустроили мемориальный комплекс в Асташево

Сотрудникам полоцкого и новополоцкого подразделений МЧС вручили ключи от арендных квартир
12 декабря 2024 08:05

Сотрудникам полоцкого и новополоцкого подразделений МЧС вручили ключи от арендных квартир

В Витебском районе работники МЧС спасли от пожара 120 гектаров пшеницы
26 июля 2024 06:33

В Витебском районе работники МЧС спасли от пожара 120 гектаров пшеницы

Памятный знак бойцам пожарной охраны НКВД БССР открыли в Сураже
19 июня 2024 17:06

Памятный знак бойцам пожарной охраны НКВД БССР открыли в Сураже

Почему Концепция нацбезопасности – это народный документ? Объяснил сенатор Сергей Мелешкин
05 мая 2024 13:51

Почему Концепция нацбезопасности – это народный документ? Объяснил сенатор Сергей Мелешкин