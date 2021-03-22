«Должен быть размещён график». Что делать, если вы недовольны уборкой своего подъезда?

Новости Беларуси. В Минске стартовал месячник по наведению порядка после зимы. Как будут преображать столицу в 2021 году? Обсуждаем с заместителем генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство». В студии «Большого города» Анастасия Воробьева.
Илона Волынец, ведущая:
Если человек не совсем доволен тем, как производится уборка в его подъезде, во дворе, что нужно сделать? Какие меры принять?
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Что касается уборки подъездов в многоквартирных жилых домах, в первую очередь в каждом подъезде должен быть размещен график уборки, в них указаны контактные телефоны ответственных лиц, которые отвечают за санитарное содержание данного подъезда, и если есть какие-то вопросы по уборке, то жители могут, позвонив по данному телефону, высказать свои предложения или обозначить проблему. Также жители могут оставить заявку по единому номеру 115 как по санитарному содержанию подъезда, так и по уборке придомовой территории. Заявки будут рассмотрены, и будут приняты меры по наведению порядка, если там действительно есть проблемы.
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