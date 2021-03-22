«Должен быть размещён график». Что делать, если вы недовольны уборкой своего подъезда?

Новости Беларуси. В Минске стартовал месячник по наведению порядка после зимы. Как будут преображать столицу в 2021 году? Обсуждаем с заместителем генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство». В студии «Большого города» Анастасия Воробьева.

Илона Волынец, ведущая:

Если человек не совсем доволен тем, как производится уборка в его подъезде, во дворе, что нужно сделать? Какие меры принять?