Классическая музыка повышает удои у коров! Вот как в Беларуси получают молоко экстра-класса

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. С чего начинается белорусское молоко? Молочные метаморфозы и никакой химии! Сделано в Беларуси – как накормить весь мир?

Вивальди, Бетховен, Моцарт – в плейлисте этих большеглазых красавиц исключительно классика. Невероятно, но факт: гармоничное созвучие скрипки, флейты и фортепиано помогает получить больше молока. Некогда курьезный, казалось бы, эксперимент показал неожиданный результат. Теперь на белорусских фермах практикуют симфонические концерты.

Петр Яриженец, директор филиала агропромышленного холдинга:

Корова любит спокойствие, тишину. Только на дойке она любит послушать какую-то музыку, чтобы ее это все удовлетворяло. Нас же тоже определенная музыка расслабляет. Другая – приводит в тонус, другая – дисциплинирует. Вот она пришла на дойку, ее подготовили к доению, подоили. В связи с тем, что от аппарата, который выдаивает корову, до холодильника молоко пробегает по вакууму секунды, – 12 минут. Именно эти 12 минут – первый шаг к пресловутому качеству белорусского молока, а значит творога, сметаны, йогурта и знаменитых на весь мир глазированных сырков. Но прежде доброе слово, которое и корове приятно.

Светлана Губарева, начальник цеха животноводства филиала агропромышленного холдинга:

Если подходишь с лаской, она в ответ тоже с лаской. Пожалеешь ее, погладишь – она даже больше молочка даст. Отблагодарит тебя. И понюхает, и полижет даже тебя. Животное чувствительное, даже чувствительнее человека. У нас есть коровка, которую зовут Алиса. Любит ласку. Очень хлебушек любит. Иногда даже угощаешь. К любому животному нужно подойти с лаской, добротой.

А взамен получит молоко экстра-класса, ведь только на такие «сливки» сегодня рассчитывает белорусский производитель.

Екатерина Лаптева, заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:

Все говорят о том, что у вас сейчас пик большого молока – апрель-май. По большому счету, у нас уже пик. У нас уже молока от 8 до 10 % поступает на предприятия больше, чем в прошлом году. И это мы только зимние месяцы переживаем. То есть работа в плане молочки, в плане роста молока как сырья проводится колоссальная просто. И мы получаем плоды уже сегодня. С чем мы зайдем в сезон, даже страшно представить. В современном молочно-товарном комплексе большинство операций выполняет машина, но без человека – неравнодушного, а главное – любящего свою профессию, точно не обойтись.

Павел Седак, главный ветеринарный врач филиала агропромышленного холдинга:

Большинство животных, конечно, обезличено, но у каждого работника, занятого на производстве молока, на ферме, есть определенные любимые коровы. Некоторые коровы узнают нас как ветеринара – мы им жизнь спасли, если очень сильно болели. Но мы приложили все усилия, сделали все возможное, чтобы она выздоровела. И она с благодарностью смотрит, когда ты проходишь. И эта связь на уровне подсознания, на уровне взгляда. Понять – больное животное или здоровое. Ты смотришь ей в глаза. Если в глазах видна радость, желание жизни – у нее все хорошо. Если взгляд у нее печальный, начинаешь делать исследования, проводить – узнаешь, оно что чем-то больно, есть какое-то заболевание.