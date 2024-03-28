Сэндвич с гуакамоле и запечённым яйцом. Рассказываем простой рецепт для завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим сэндвич с гуакамоле и запеченным яйцом. Для этого блюда нам понадобятся куриные яйца, авокадо, лимон, чеснок, тостовый хлеб, сыр, зелень (кинза, петрушка, укроп) и майонезный соус.

Берем авокадо. Главное, чтобы авокадо было очень спелое. Удаляем косточку. Вынимаем мякоть. Авокадо является идеальным фруктом для завтраков. В нем очень много витаминов и минеральных веществ. Особая ценность авокадо – в высоком содержании Омега-3, 6, 9 жирных кислот.

Также понадобится один зубчик чеснока, немного красного лука. Нарезаем мелким кубиком. Лук отправляем к авокадо. Также нарезаем мелко зубчик чеснока. Также понадобится зелень петрушки, кинзы. У зелени используем только листики. Зелень мелко нарезаем. Добавляем к авокадо.

Также понадобится сок лимона. Лимон добавляем к авокадо для того, чтобы авокадо не темнело. Черный перец, соль. Перемешиваем это все при помощи вилки. Авокадо разминаем в однородную массу. Почему не используем блендер? Потому что у гуакамоле должна быть текстура. Если будем блендером все перебивать, у нас получится просто паштет. Гуакамоле должно быть текстурированным. В нем должны быть кусочки зелени, лука и маленькие кусочки авокадо.

Приступаем к приготовлению яиц. Нам нужно отделить белок от желтка. Для этого берем яйцо. Аккуратно разбиваем, отделяем белок от желтка. Также понадобится 30 граммов твердого сыра. Лучше всего использовать пармезан. Натираем его на мелкой терке.

Нам нужно взбить белки. Добавляем немного соли, берем блендер и взбиваем. Белки взбиты, добавляем в них сыр. Сыр добавляем аккуратно, чтобы пена не осела, и перемешиваем.

Разогреваем сковородки и обжариваем для начала тосты.

Также разогреваем вторую сковородку для запеченных яиц. Добавляем растительное масло, на хорошо разогретую сковородку выкладываем белок. В центр выливаем желток. Ставим на маленький огонь, закрываем крышкой и запекаем.

Также для приготовления сэндвича нам понадобится майонезный соус «Бургер». Без ГМО и искусственных ароматизаторов. В классической линейке – грибной, сырный, сливочно-чесночный, «Бургер» и «Тартар». Сегодня я буду использовать «Бургер». Вкусный и оригинальный, с насыщенным вкусом и густой консистенцией. А сочетание паприки и базилика придадут пикантный и нежный вкус, особую сочность вашим бургерам и хот-догам, бутербродам и мясу.